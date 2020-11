Brexit: Londonban győzködik egymást a britek és az EU

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A tájékoztatás részleteit ismerő források szerint Barnier javasolni fogja, hogy az unió mondjon le az európai halászok által a brit vizeken kifogott halkvóta értékének 15-18 százalékáról az Egyesült Királyság javára. A főtárgyaló kiemelte: intenzív megbeszélésekre van szükség, ugyanis alig néhány nap maradt a tárgyalások lezárásának határidejéig. Szavai szerint továbbra is bizonytalan, hogy Brüsszelnek sikerül-e megállapodásra jutnia Londonnal.

Michel Barnier a Twitter közösségi portálon arról tájékoztatott, hogy az Európai Unió és az Egyesül Királyság közötti kereskedelmi kapcsolatokról szóló tárgyalások mihamarabbi folyatása érdekében még pénteken a brit fővárosba utazik. Elmondta, elutazása előtt tájékoztatást ad a megbeszélések állásáról az uniós tagországok Európai Unió mellé rendelt állandó képviseletei vezetőinek, valamint az Európai Parlament illetékeseinek. Több részletet illetően az uniós és a brit álláspont közötti jelentős eltérések továbbra is fennállnak – fűzte hozzá.

Az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti jövőbeni kapcsolatrendszerről szóló tárgyalásokon továbbra is jelentősek a nézetkülönbségek - közölte pénteken Michel Barnier, az EU főtárgyalója. Az alkudozás Londonban folytatódik.

