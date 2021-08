Brnói meddőségi klinika igazgatója: "Megnőtt a magyar páciensek száma"

Május 25-én a parlamenthez benyújtott, - s azóta meg is szavazott -, egyes vagyongazdálkodási kérdésekről szóló törvényjavaslat módosításai között szinte észrevétlenül bújt meg egy kitétel, amely szerint 2022. július 1-jétől kizárólag állami meddőségi klinikákon kezelhetők Magyarországon az erre jogosult nők. Ennek értelmében a meddőségi kezelésre szoruló nők már csak 2021. szeptember 30-ig köthetnek a maradék három magán meddőségi centrumban szerződést.

Aki nem akar várni és anyagilag megteheti, Csehország felé veszi az irányt. Fotó: Depositphotos Aki nem akar várni és anyagilag megteheti, Csehország felé veszi az irányt. Fotó: Depositphotos

Buzál Anikó, a Brnóban található Unica Klinika magyar koordinátora két és fél éve indította a vállalkozását, amellyel a meddőséggel küzdő párokat segíti információkkal. Az első másfél évben még leginkább a petesejt-donáció iránt érdeklődő párok keresték meg, de a tavaly kezdődött, lombikintézeteket érintő államosítások után egyre többen fordultak hozzá külföldi lombikkezeléssel kapcsolatban is.

"Főleg azok keresnek, akiknek az életkoruk miatt egyrészt nincs idejük az állami rendszerben a várólistát kivárni, másrészt jobban bíznak a magánintézményekben, és a magasabb sikerarány miatt is ezeket választanák" - mondta lapunk megkeresésére Buzál Anikó.

Az utóbbi pár hónapban, amióta megjelent a hír a maradék három magánklinika államosításáról, sokkal többen keresik a saját petesejttel történő kezelésekkel kapcsolatban is. A párok sokszor mondják, hogy az itthoni bizonytalan helyzet miatt külföldi klinikákban gondolkodnak, illetve attól tartanak, hogy a jelenlegi várólisták még hosszabbak lesznek. A népszerű állami klinikákon már most is hosszú a várakozás, és azt is említik, hogy ha a kezelés előtt valamilyen beavatkozásra szükség van, azt is hosszú várakozás után végeznék el itthon, és a kezelés még csak ezután kezdődne. A koordinátor szerint sokan kilátástalannak tartják az itthoni helyzetet, és elkeseredve próbálnak megoldást keresni, míg mások egyelőre kivárnak, de szeretnék tudni, hogy milyen lehetőségek vannak külföldön.