Brüsszel: Jöhet a tél, felkészültünk

Bokros Lajos vállalati csődök tömegét jelzi előre

A volt pénzügyminiszter, egyetemi tanár, közgazdász szerint nemcsak a háború, hanem – ahogy fogalmazott – nyakló nélküli, esztelen, felelőtlen túlköltekezés, a monetáris politika elkésett szigorító lépései is hozzájárultak ahhoz, hogy stagflációs helyzet alakult ki Magyarországon, vagyis amikor a növekvő infláció csökkenő gazdasági növekedéssel párosul. Bokros Lajos a lapcsoportunk által rendezett Klasszis Klubban arra is ugyanakkor arra is rámutatott, azért, hogy a dolgok idáig fajultak, a hazai bankok is okolhatók, amelyek úgymond túlhitelezésbe hajszolták bele a hazai gazdaságot.