Brüsszelben már focizni sem szabad a parkokban

Több mint egy héttel a lakhelyelhagyási tilalom bevezetése után Brüsszelben és más nagyobb belga városokban egy furcsa szokás honosodott meg. Minden este 8 órakor kitárulnak az ablakok, az emberek kitódulnak az erkélyre, vagy a házuk elé, és tapssal, valamint hangos csörömpöléssel „biztatják” a koronavírus-járvánnyal elkeseredett küzdelmet folytató egészségügyi dolgozókat. A nagyjából 5 percig tartó produkció azonban arra is jó, hogy a napok óta egyfajta ostromállapotban élő emberek kicsit kiengedjék magukból a feszültséget.

Amikor ezek a sorok íródnak, Belgium (még) közepesen fertőzött országnak számít, mint ahogy közepesen fegyelmezettnek mondhatók a lakói is. Vasárnapra a diagnosztizált betegek száma elérte a 3400 főt, és a hivatalos statisztikák szerint eddig 75 halálos áldozatot szedett a kór, zömében idős és beteg emberekről van szó. A járványgörbe néhány napja meredeken emelkedni kezdett: szombatról vasárnapra virradóra 586 új fertőzést regisztráltak. A hétvégén elérte az 1400 főt a kórházakban ápolt betegek száma. Járványügyi szakértők és orvosok március utolsó napjaira jósolják a járvány tetőzését, bár ebben senki sem lehet biztos.

Maggie de Block, a királyság egészségügyi minisztere egy hétvégi interjúban azt nyilatkozta, hogy a belgáknak előreláthatóan még legalább nyolc hétig együtt kell majd élniük a járvánnyal és az emiatt bevezetett korlátozásokkal. Amelyek a következő napokban várhatóan még tovább szigorodnak majd, ahogy a fertőzés ezreket fog ledönteni a lábukról. A hétvégén kétezer orvos írta alá azt a petíciót, ami arra sürgeti a kormányt, hogy tovább szigorítsa a korlátozásokat. Az érintettek többsége otthon vészeli át a fertőzést, egy ismerősünk például nem túl erős influenzás tünetekkel három nap alatt túl volt a nehezén.

A jelenleg érvényben lévő kijárási tilalom csak a nevében az, hiszen bár mindenkinek a négy fal között maradást ajánlják a hatóságok, a lakóhely elhagyását nem büntetik. Vásárolni, „egészségügyi sétát” tartani, kerékpározni, és autóba ülni minden következmény nélkül lehet. De, csak rövid időre, maximum két fős csoportokban és a lakóhely közelében.

Az élelmiszerboltok, a patikák, de még furcsa módon a fodrászatok is nyitva tartanak. Ahogy más városokban is, a napos idő ezen a vasárnapon is sokakat kicsalogatott a brüsszeli parkokba, ami nyilvánvalóan ellentétes az érvényben lévő korlátozások szellemével. Lovas, kerékpáros és gépkocsis rendőrjárőrök köröznek ugyanakkor mindenhol, és udvariasan figyelmeztetik azokat, akik túllőnek a célon. A parkban focizni például még két főnek sem szabad, mert az emberek gyakran a földre köpködnek és fertőzött a talaj – magyarázta el egy mellettünk lassító járőr, megszakítva egyórás, focival összekötött vasárnapi levegőzésünket.