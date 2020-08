Brüsszeli engedély nélkül adna pénzt a postások béremelésére az Orbán-kormány

Brüsszel eddig nem hagyta jóvá, hogy a kormány többlet állami támogatással rendezze a postások bérét, de úgy látszik, hogy eredményes volt a dolgozók július 18-i tüntetése , ugyanis uniós engedély nélkül is már kormányzati hozzájárulást kapott a Magyar Posta vezetősége ahhoz, hogy ne 0 százalékos béremelést ajánljanak a szakszervezeteknek.

Hétfőre viszont mégis talált vagy kapott pénzt a Magyar Posta vezetősége, ugyanis a munkáltató elmozdult az eddigi merev álláspontjáról és immár kormányzati felhatalmazással végre alapbérfejlesztésre is tett ajánlatot, amit azonban a jelenlegi formájában nem fogadtak el a szakszervezetek. A dolgozók éves szinten legalább 10 százalékos béremelést szeretnének elérni, de az állami cég még nem ilyen ajánlatot tett. Ezért a tárgyalás a felek között egy esetleges figyelmeztető sztrájk ideje alatti elégséges szolgáltatásról is folyik.

Jelentős elmozdulás történt a megállapodás irányába a Magyar Posta és a szakszervezetek között a hétfői bértárgyaláson, de még nem egyeztek meg a felek, ezért ma tovább folytatódnak a tárgyalások. Korábban az állami cég vezetősége kijelentette, hogy nem tud általános bérfejlesztést végrehajtani, mert veszteségesek. Ehelyett egyszeri kifizetést ajánlottak. A kormány pedig többször is hangsúlyozta, hogy uniós irányelv korlátozza a postai dolgozók bérrendezését állami támogatással.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!