Brutális benzinárcsökkenés jön – pénteken sok kútnál új világ jön

Miközben az olajárak a héten tovább csökkentek, és az árak hét hónapos mélyponton vannak, ezt az üzemanyagárak egyelőre csak lassan követik. Ugyanakkor a Mol előbb szerdai hatállyal lépett, majd péntektől is csökkenti a nagykereskedelmi árakat, akkor mindkét alapüzemanyag esetében 11 forinttal. Ezzel egyébként teljesülhet a hétfőn megjelent írásunkban közölt előrejelzés.

Kapcsolódó cikk Benzinárak: megint nagy fejreállás jön? Az új mutáció híre az olajpiacon is végigsöpört. Mi lesz így a benzin árával?

Mindez azt jelenti, hogy a nagykereskedelmi árak alapján számolt átlagár a benzin esetében 490 forintra csökkent, míg a gázolajnál 495 forint lesz. A hatósági árszabályozás miatt jelenleg 480 forintnál nem lehet drágábban adni egyik fajta üzemanyagot sem, olcsóbban viszont lehet. Igaz utóbbival az elmúlt hetekben csupán néhány diszkontláncnál találkozhattunk.

Érdemes megnézni, hogy a mostani olajárak (aktuális dollár árfolyammal) forintban számolva milyen értéket adnak. Ez a szerda esti árak alapján hordónkénti 22100 forintos összeget eredményez, amikor pedig legutoljára ennyibe került a brent, akkor a 95-ös benzint a hazai üzemanyagtöltő állomásokat átlagban 459 forintért adták.

hirdetés

Mindez tehát azt jelenti, hogy egyelőre a Mol csak igen megfontoltan reagál a piaci történésekre. Érdemes ugyanakkor megjegyezni, hogy mind az olajárak változása, mind a forintnak az utóbbi napokban látott erősödése abba az irányba hatnak, hogy a következő időszakban újabb árcsökkentéseket jelenthez be a nemzeti olajtársaság. Csak remélni tudjuk, hogy hamarosan az olajár és a korábbi üzemanyagárak „köszönőviszonyban lesznek”.

Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy a mostani nagykereskedelmi árak mellett a kutaknak már komolyabb mozgástere nyílik, hiszen a kiskereskedelmi árrés az elmúlt időszak információi szerint 20-25 forint körül van. Nagy kérdés persze, hogy melyik láncnak mi lesz a stratégiája, hiszen éppen úgy elképzelhető, hogy egyesek az árszabályozás miatti veszteségeket szeretnék mielőbb visszaszerezni, de biztosan lesznek olyanok is, akik piacszerzésre törekednek.

Kapcsolódó cikk Benzinár-csökkentés: a diszkont kutaknak is feladták a leckét Az olcsóbb árakkal operáló fehér kutak számára is komoly fejtörést okozhat, hogy mit tegyenek a mostani szituációban.

Számukra járható út, hogy a 480-as hatósági ár alá mennek és megpróbálják ezt az időszakot piacszerzésre fordítani. Amennyiben ez bekövetkezik, úgy valószínűleg pénteken sok helyen fog a 95-ös üzemanyag 47-tel kezdődni. Mondhatni erre, hogy ez nem lenne újdonság, hiszen a kutak többségénél most is 479,90 van kiírva, ám az olajár zuhanása miatt valószínűleg kisebb utánajárással pénteken több olyan töltőállomás is lesz, ahol 475-ért lehet majd benzint vételezni.