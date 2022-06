Brutális összegben bocsátott ki kötvényeket Magyarország

3 milliárd dollár és 750 millió euró értékben bocsátott ki kötvényeket Magyarország – jelentette be csütörtökön a pénzügyminiszter videóüzenetében.

Varga elmondta, hogy a kötvényekért kétszeres volt a kereslet, amely azt mutatja, hogy Magyarország a bizonytalan környezetben is képes a piacról finanszírozni magát. Elmondta továbbá, hogy a "most bevont forrásokat az ország stabilitásának megőrzésére, előtörlesztésre és a pénzügyi tartalékok növelésére használjuk majd. A kibocsátás nem érinti a költségvetési hiányt, továbbra is tartjuk a 4,9 százalékos hiánycélt."