Brutálisan drágán sikerült Szijjártó Péternek orosz gázt vennie

A nyár folyamán derült ki, hogy Magyarország létrehoz egy úgynevezett különleges gázkészletet, amelyet a földgáz biztonsági készlettől elkülönítetten tartanak nyilván. Júliusban arra is fény derült, hogy a különleges gázkészlet mérete pont akkora, mint amely, a korábbi szerződésekhez képest pótlólagos mennyiségről néhány nappal korábban Szijjártó Péter Moszkvában megállapodott.

A most módosított kormányrendelet értelmében a különleges földgázkészlet az energiapolitikáért felelős miniszter (Palkovics László technológiai és ipari miniszter) által meghatározott földgázmennyiség, amelyet a Magyar Szénhidrogén Készletező Szövetség hoz létre, tároltat és értékesít. A különleges földgázkészlet a Szövetség tulajdonát képezi, azt alapesetben 2023. április 1-jéig tartja fenn. A miniszter által meghatározott készlet mértéke legfeljebb 7 811 000 MWh. Ez átváltva 740 379 147 köbméter gázt jelent; a különleges földgázkészletet a földgáz biztonsági készlettől elkülönítetten tartják nyilván.

Megvan a maximális gázmennyiség is.

A korábbi kormányhatározat szerint 1,85 milliárd euró tőkeösszegű hitelből eredő pénzügyi kötelezettségeket engedélyeztek a különleges földgázkészlet finanszírozására. A friss közlönyben megjelent módosítás szerint viszont ezt az összeget 2,012 milliárd euróra emelték fel. Feltételezhető, hogy a keretösszeget azért kellett megemelni, mert a gázt a korábban tervezettnél csak drágábban sikerült megvásárolni.

Ha a hitelkeretet és a megvásárolt mennyiséget megnézzük, akkor abból az adódik, hogy egy MWh energia értékű gázt 257,50 euróért sikerült megvenni. Ez már csak azért is érdekes, mert júniusban az irányadó tőzsdei ár (TTF) 100 euró alatt volt, és júliusban is „csak” 100-200 euró között mozgott. (Szijjártó Péter július 21-én számolt be a 700 millió köbméteres vásárlásról - szerk.)