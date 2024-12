Nem Budapesten a legkevésbé megfizethető a lakhatás

Budapesten idén tavalyhoz képest is javult valamennyit a megfizethetőségi mutató, miközben Debrecenben kicsit romlott.

Emellett az is érdekes, hogy 2022-höz képest, amikor az összes régióközpontban a legrosszabb volt a megfizethetőség, minden régióközpontban javulás volt 2024-ig, Székesfehérvár után a legnagyobb mértékben éppen a fővárosban.

Az is kiderül továbbá, hogy bár nominálisan, pusztán az árakat nézve igaz, hogy nagy volt a drágulás az elmúlt években, de Budapesten az elmúlt három évben mind a lakásárak, mind a lakbérek megfizethetősége javult, ahogy több más magyar nagyvárosban is.

