Budapest vagyonát is Pintér Sándor egykori államtitkára őrzi

A Fővárosi Önkormányzat vagyonkezelője is Pintér Sándor belügyminiszter egykori rendészeti államtitkárának cégét hozta ki nyertesnek egy 420 millió forintos őrzés-védelmi közbeszerzésen. Más körből nem is nagyon lehetett volna választani.

Izgalmas verseny volt a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt. által ingatlanok őrzés-védelmi feladatainak ellátására kiírt közbeszerzésen, hiszen a Fővárosi Önkormányzat cége nyolc ajánlat közül választhatott. Győztesnek pedig végül az ESG Holding Zrt.-t és a Novum Guard Kft.-t hirdették ki 420 millió forintos ajánlattal - derül ki a TED európai közbeszerzési értesítőből. Az ESG tulajdonosa pedig a BLK Corporation Kft. nevű cégen keresztül Tasnádi László, volt III/II-es operatív tiszt, Pintér Sándor belügyminiszter egykori rendészeti államtitkára.

Érdekes módon nem csak az ellenzéki vezetésű fővárosi vagyont, hanem a nemzeti vagyont is a belügyminiszterhez közeli cégek védik. A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ingatlanjainak komplex védelmére kiírt közbeszerzést tavaly augusztusban szintén Tasnádi László cége nyerte 12 milliárd forintos ajánlattal konzorciumvezetőként, ahol a konzorcium tagjai még például a fővárosi tenderen szintén nyertes Novum Guard, valamint a Civil Biztonsági Zrt.

Utóbbi Pintér Sándor belügyminiszter volt cége, ahol Tasnádi László a vezérigazgató. A Civil Zrt. a budapesti vagyonkezelő közbeszerzésén is indult, tehát Tasnádi László egyszer tulajdonosként, egyszer pedig vezérigazgatóként adhatott be ajánlatot. A Novum Guard pedig 2015-ben alakult, de igazán 2019-ben lódult meg a szekere, amikor 1,7 milliárd forintra ugrott a cég forgalma. Ebben szerepe lehetett, hogy a MÁV vagyonvédelmi közbeszerzésén a Civil és az ESG mellett a nyertesek között bukkant fel a neve Juronics Péter által 2018 óta tulajdonolt cégnek.

A budapesti vagyonkezelő tehát nem volt könnyű helyzetben, amikor győztest kellett hirdetni, hiszen az ESG és a Civil mellett az inkább korábban MSZP-közeliként emlegetett In-Kal Zrt. pályázott, de aránytalanul alacsony árat tartalmazott az ajánlata, ezért érvénytelen lett, csak úgy, mint másik két cég ajánlata. A pályázók között volt a T.O.M. Controll is, amely tavaly 6,9 milliárd forintos árbevétellel rekord évet zárt, tarolt az állami vállalatok közbeszerzésein, de korábban leginkább akkor lehetett róla hallani, amikor a Népszava cikke szerint a Fővárosi Főügyészség 2018-ban költségvetési csalás miatt vádat emelt a cég vezetői ellen.

Ugyanakkor érdekes felállás alakult ki a Budapest Főváros Vagyonkezelő Központ Zrt.-nél, hiszen a vezérigazgatóját, Barts J. Balázst még Tarlós István volt főpolgármester nevezte ki, az igazgatóság elnöke viszont már Karácsony Gergely megválasztása után érkezett: Tordai Csaba a Bajnai-féle Miniszterelnöki Hivatal államtitkára volt, míg az igazgatósági tag Kolber István a DK Országos tanácsának elnöke, aki 2004-2006 között tevékenykedett fejlesztési miniszterként a Gyurcsány-kormányban.

Nem ez az első eset, amikor a Karácsony Gergely főpolgármester által vezetett Fővárosi Önkormányzat Tasnádi László cégével szerződik. Tavaly decemberben a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága 1,2 milliárd forintos szerződést kötött az ESG Holdinggal a Bosnyák téri, a Vámház körúti és a Rákóczi téri csarnok őrzésére.

Te kit választanál?

Egy városházi forrás arról számolt be szintén a Népszavának, hogy a piacokra kiírt őrzési tender gyakorlatilag már az önkormányzati választások előtt lefutottnak számított:

a beérkező ajánlatok formailag rendben voltak, minden megfelelt a közbeszerzési szabályoknak, így a főváros csak súlyos büntetés árán léphetett volna vissza - fogalmazott a forrás.

Lapunk is írt arról, hogy a szintén az előző városvezetéstől megörökölt, a vidámpark helyén épülő Pannon Park esetében sem tehetett mást Karácsony Gergely, mint hogy kifizet extra 900 millió forintot a Garancsi István tulajdonában lévő Market Zrt.-nek.

Teszi ezt azért, hogy az épület eljusson egy olyan állapotba, amely biztosítja az állagának megóvását, amíg nincs megoldás a létesítmény befejezésére - közölte a Fővárosi Önkormányzat.

Karácsony Gergely a Lánchíd felújítására kiírt közbeszerzés kapcsán is arról beszélt, hogy azt akarták elérni, hogy a lehető legtöbb cég indulhasson el, de nem tudnak mit tenni az ügy érdekében. Szerinte aki ismeri az építőipart, pontosan tudja,

„van a Mészáros Lőrinc, a Mészáros Lőrinc és Társa és a Mészáros Lőrinc és Fia.”

A főpolgármesterhez közeli forrásunk is megerősítette, hogy Budapesten, és egy esetleges kormányváltás után országosan is, az lesz a legnagyobb probléma és dilemma, hogy mit kezdjenek azzal a helyzettel, ha az elmúlt években állami tendereken sikert sikerre halmozó NER-közeli cégek adják majd a legjobb ajánlatokat a közbeszerzéseken. Ennek pedig már most is látni a jeleit.