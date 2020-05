Csak egyszer volt ennél magasabb a munkanélküliség az USA-ban

Ahogy arra a heti munkanélküliségi adatokból számítani lehetett, rekordszintű lesz a havi munkanélküliségi mutató áprilisban az USA-ban. A most megjelent adatok szerint valóban elképesztő folyamatok zajlanak.

Ahogy azt már több közgazdász is leszögezte a mostani összeomlás kapcsán az a legnagyobb kérdés, hogy a korlátozásokat meddig fogják fenntartani. Ha ugyanis több hónapon át húzódik, akkor annak az amerikai és áttételesen a világgazdaságra is nagy hatása lesz a visszaeső fogyasztás miatt.

Ha egy átfogóbb mutatót nézünk, amely a munkanélküliek mellett azokat is mutatja, akiket kényszerszabadságra vagy részmunkaidő beosztásba tettek át, akkor még súlyosabb helyzet bontakozik ki, hiszen ez 22,8 százalékra ugrott, ami szintén negatív történelmi szint.

Öröm az ürömben, hogy az elemzők még ennél is rosszabbra számítottak. A Dow Jones által megkérdezett közgazdászok 21,5 millió elbocsátottal és 16 százalékos munkanélküliségi rátával kalkuláltak. A számok igazolták egyébként azokat a pesszimista kijelentéseket, melyek szerint a mostani válság még a 2008-2009-es hitelválságnál is súlyosabb. Akkor a munkanélküliségi ráta a mélyponton 10 százalék volt. Szerencsére az 1929-es gazdasági világválság szintjét nem érte a mutató értéke, akkor ugyanis 25 százalékhoz közelített.

Kedvezőtlen képet mutatnak a heti adatok is

A csütörtökön közölt heti adatok egyébként már előrejelezték a várható tragikus folyamatokat. Azokból az derült ki, hogy még május elején is folytatódott a leépítési hullám, igaz az üteme enyhült.

