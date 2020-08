Kevés cégnek adtak esélyt az új atlétikai stadion építésének levezénylésére

Durván három hete (szeptember 8. a határidő) van annak a cégnek, amelyik szeretne jelentkezni a kormány által erőltetett új dél-pesti atlétikai stadion lebonyolítói, mérnöki tanácsadói, építési, szerelési, valamint műszaki ellenőri feladataira - derül ki a közbeszerzési értesítőből. Nem lehet nagy a tolongás, ugyanis számos kitétel van, ami nem teszi lehetővé a nagy magasépítési megbízások terén csak elenyésző tapasztalattal bíró újoncok jelentkezését. Ily módon nagy eséllyel csak olyan cégek fognak jelentkezni, amelyek a legnagyobb hazai stadionok kivitelezésekor már közel kerültek a húsosfazékhoz.

Az egyes számú ilyen építmény a Puskás Ferenc stadion, ott az Óbuda Group végezte ezt a feladatot. A társaság az új szegedi stadionnál is kapott ilyen megbízást és több magyarországi gyárnál, üzemnél is igénybe vették szakértelmét. Még a félkész városligeti Biodomnál is irányítja a projektmenedzsmenti és ellenőri munkákat. Újabban pedig a Market által kivitelezett népligeti stadionnál tűnt fel a neve a palánkokon, ahol eddig csak a fővállalkozóé volt látható.

Adatok a komplexumról

stadion

szintterület: 75300 négyzetméter

befogadóképesség: 40 ezer fő (VB idején), 15 ezer fő (alap)

acél tetőszerkezet tömege: 9600 tonna

építmény magassága: 29,5 méter

sportpálya felülete: 19 800 négyzetméter

osztószigeti gyalogoshíd

ferdekábeles szerkezetű híd

felszerkezet hossza: 168,8 méter

gyalogos aluljáró (Főkapu):

40 méter támaszközű vasbeton vasúti híd

árvízvédelmi vonal és partfal kialakítása

tervezett védvonal hossza: 1 000 folyóméter

zöldfelületek, parkosítás

gyepesítés 61970 négyzetméter

hajókikötő pontok

3 darab

Az Óbuda Groupon kívül a teljes építőipari vertikumban jártas Épkar Zrt. is elindulhat, a céghez fűződik a Nemzeti Közszolgálati Egyetem kollégiumának és több közintézménynek a kivitelezése. Benne lehet a körben a WHB Csoport is, a társaság és a vállalatcsoport évek óta nagy állami és magáncélú ipari ingatlanberuházási megrendeléseket teljesít, ez a cég is közreműködött a Puskás aréna projektjében.

Az eljárásban egyebek mellett kikötötték, hogy az árat csak 50 százalékban veszik figyelembe. Viszont biztosítani kell legalább egy-egy olyan szakértőt, aki fedett vagy részben fedett, 53 ezer négyzetméteres sportlétesítmény építésében már szerzett legalább hathavi projektmenedzseri tapasztalatot. Kisebb súlyúnak számít, ha valaki legalább 30 ezer négyzetméteres közhasznú létesítményél dolgozott hasonló munkakörben.

Jól jönne 1,5 millió forint? A Bank360.hu és az Mfor kalkulátora alapján az alábbi törlesztőrészletekre számíthatsz, ha másfél millió forintra van szükséged: A Raiffeisen Bank személyi kölcsöne 30 221 forintos törlesztőrészlet mellett lehet a tiéd 60 hónapos futamidővel. A THM-plafon miatt ezt az összeget 2021. januártól kell fizetni, év végéig 28 410 forint a havi törlesztőrészlet. Az Erste Banknál az induló törlesztőrészlet 28 721 Ft, majd 2021. januártól 32 292 forint, míg a Cetelemnél 28 721 forint a kezdő törlesztőrészlet, később pedig 32 623 forint. Másfajta kölcsönt keresel? Ez a kalkulátor segíthet megtalálni azt a hitelt, amit keresel.

Ugyancsak feltétel, hogy a pályázó – projektmenedzserként vagy műszaki ellenőrként - korábban részt vett egy fedett vagy részben fedett, minimum 20,6 méter építménymagasságú sportlétesítmény megvalósításában, illetve egy legkevesebb 5000 négyzetméteres sportpálya építésében. Előírták továbbá, hogy egy legalább 30 méter támeszközű vasúti híd beruházást is referenciaként kell felmutatni.

A megjelölt referenciák köre is keveseket tesz alkalmassá a sikeres pályázatra, ugyanis nem csupán egy 53 ezer és egy 26 ezer négyzetméteres szintterületű sportlétesítményt kell felmutatni, hanem olyan beruházást is, amelyiknél a beépített acél tetőszerkezet tömege minimum 7000 tonna volt.

A pályázónak el kell végeznie az előregyártott acél és vasbeton szerkezetek minőségfelügyeleti ellenőrzési, kockázatkezelési és Breeam Post Construction minősítési munkáit, és az ehhez kapcsolódó szolgáltatásokat is. Ilyen munkát csak a legnagyobb hazai és több külföldi cég itteni leányvállalatai képesek elvégezni.

A szerencsés nyertesnek 84 hónap áll rendelkezésére a szerződés aláírásától fogva, vagyis legkésőbb hét évig kell rendelkezésre állnia.

Minthogy a kíírásban hangsúlyosan szerepelnek a környezetvédelmi szempontok, a nyertesnek igazolnia kell, hogy legalább 1db referenciával rendelkezik, amely legalább BREEAM Good és/vagy LEED Certified minősítésű létesítmény megvalósítására irányult. Ilyen nemzetközi minősítéseket a nagy irodaparkok és egyes ipari ingatlanberuházások során szerezhetnek a szak cégek. Ilyen beruházásokra megint csak egy nagyon szűk kör alkalmas ma Magyarországon.