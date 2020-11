Családi összefogás Hernádi-módra Esztergomban 2. rész - Mélygarázs is társulhat a MOL-vezér luxusszállodájához?

A cikk eredetileg laptársunk oldalán, a Privatbankar.hu-n jelenet meg.

Rendkívüli jogrend van Magyarországon, és ahogyan tavasszal, ez most is azt jelenti, hogy nem csak a kormány kapott különleges jogosítványokat, hanem azt is, hogy veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ezt a lehetőséget használta ki például Hernádi Ádám, Esztergom fideszes polgármestere is.

November 13-án ugyanis - vagyis két nappal a különleges jogrend bevezetése után - a kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel egy határozatban úgy döntött, hogy az önkormányzat beszerzési eljárást folytat le az

Esztergom, Táncsics Mihály u. 16380/1 hrsz. alatti ingatlanon épült mélygarázs tartószerkezeti megerősítése tárgyú beszerzési eljárás megindítása tárgyában

- szól a polgármesteri határozat.

Ehhez 4 cégtől kér be Hernádi Ádám ajánlatot:

DUGA Kft. Sankó-ÉP Kft. Bravico Ép Kft. Market Építő Zrt.

A beszerzési eljárás költségeit az önkormányzat általános tartaléka fedezi. Nos, ebben az lehet érdekes, hogy a 16380/1 hrsz. alatti ingatlan igazából nem más, mint a Mária Valéria Hotel. Laptársunk írta meg, hogy a Miniszterelnöki Kabinetiroda felügyelete alá tartozó Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ) 2,8 milliárd forint vissza nem térítendő állami támogatást adott 2019-ben a Kisfaludy-pályázatokon keresztül hazai költségvetési forrásból a Hernádi Zsolt MOL-vezér tulajdonában lévő Solva Property Kft.-nek az esztergomi Mária Valéria Hotel felépítésére.

A szállodaépítésre kiírt közbeszerzést sem akárki nyerte meg: a Garancsi István tulajdonában lévő Market Építő Zrt. egyedül pályázott 6,7 milliárd forintos ajánlattal. Mivel az MTÜ-től 2,8 milliárd forintot kaptak a projektre, így biztos, hogy a beruházásnak mintegy 41-42 százalékát az adófizetők állják. Most pedig a szálloda alatti mélygarázs ügyben a Market Építő ismét ajánlatot tehet az önkormányzatnak, igaz, ezúttal akadt 3 riválisa is.

Magának az esztergomi Prímás-szigeten található Mária Valéria Hotelnek meglehetősen hányattatott sorsa van. Még 2008-ban kapott építési engedélyt egy helyi vállalkozó, Gimesi Sándor, aki 9 évig nem tudta befejezni az építkezést, főleg a hitelválság miatt és állami támogatást sem kapott. A félkész hotelt folyamatosan hirdette, végül 2018 végén adta el az ingatlant. Az is rengeteg gondot okozott az évek alatt, hogy árterületről van szó, ami miatt például a szálloda alá tervezett mélygarázs többször is beázott. A mélygarázst amúgy még Meggyes Tamás polgármester idejében vette meg 1,4 milliárd forintért az önkormányzat.

Hernádi Ádám polgármester és Hernádi Zsolt MOL-vezér és hoteltulajdonos esetében nem puszta névazonosságról van szó, hanem a városvezető a milliárdos üzletember unokaöccse. A polgármester nagyon belelendült a rendkívüli határozatokba, ugyanis november 12-én úgy döntött, hogy a nagybátyja szállodájával szembeni Aquasziget Esztergom Élményfürdő felújításának tervezésére is beszerzési eljárást indít. Itt három cégtől kért ajánlatot.

Ezek közül a Paragram Kft. a legismertebb, amely 2018. decemberében alakult és például a hármas metró építészeti, arculati terveit készítik. A beszerzési eljárás pénzügyi fedezetét szintén az önkormányzat általános tartaléka biztosítja. Az élményfürdő lehetséges üzemeltetőjéről esztergomi sorozatunk előző részében írtunk.