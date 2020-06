Csányi Sándornál nincs gazdagabb magyar

A koronavírussal együtt fellépő válság szele eddig éppen csak, hogy megcsapta a magyar gazdagokat. Az idén 19. alkalommal megjelent A 100 Leggazdagabb magyar című kiadvány számításai szerint ugyanis összvagyonuk 4568,1 milliárd forintra csökkent, ez 64,9 milliárddal kevesebb, mint egy évvel korábban. A pénteken megjelent, az idén is Szakonyi Péter, a Napi.hu főmunkatársa által összeállított lista szerint az élen idén is az OTP-vezér Csányi Sándor áll 310 milliárdos vagyonnal, ez 50 milliárd forinttal kevesebb, mint tavaly májusban.

A második helyre Gattyán György jött föl 280 milliárddal, amit az is indokolt, hogy az online iparágat nem érintette kedvezőtlenül a járvány és az ezzel járó válság. A Docler-csoport konyhájára a legtöbbet továbbra is a felnőtt tartalmat is szolgáltató Jasmin hozza, aminek a napi forgalma eléri a 40-45 milliót, ezzel a 36. leglátogatottabb weboldal a világon. Gattyán ezzel megelőzte Mészáros Lőrincet, aki bár tavaly is jelentős közbeszerzéseket tudott besöpörni, a cégcsoport egyes részeit - így például a Hunguest-láncot - a padlóra küldte a járvány. Vagyona így 270 milliárdra olvadt a tavalyi 296 milliárd forintról. Így fest a legmódosabb magyarok élmezőnye 2020-ban.

Csányi Sándor - 310 mrd Gattyán György - 280 mrd Mészáros Lőrinc - 270 mrd Felcsuti Zsolt - 187 mrd Széles Gábor - 170 mrd

A hazai gazdagok élmezőnyében lényeges átrendeződés figyelhető meg. A ranglista negyedik helyére lépett elő Felcsuti Zsolt, az MPF ipari holding többségi tulajdonosa. Bekerült az első tízbe a hazai ingatlanfejlesztés új generációját képviselő Jellinek Dániel. A 100 Leggazdagabb magyar idei kiadásában öt új név szerepel.

Vida József a pénzinézeti szektorban aratott sikereket, Rencsár Kálmán, és a Szeivolt család az építőipari megrendeléseknek köszönhetően került a leggazdagabbak listájára, az agráriumban jelentős szerepet játszó Kárpáti László pedig visszatérő, hiszen korábban már szerepelt a 100 leggazdagabb listáján. A Mészáros Lőrinc köreihez köthető, egyebek mellett a Duna Aszfaltról is ismert Szíjj László 120 milliárddal a hetedik, a miniszterelnök veje, Tiborcz István 35,8 milliárdos vagyonával a pedig 32. leggazdagabb.