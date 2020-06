Csökkentek az árak Amerikában

A közzétett számok normális piaci folyamatokat tükröznek. A koronavírus-járvány miatt visszaeső keresletre reagálva a kereskedők nem tudtak áremelést érvényesíteni, sőt valószínűleg inkább engedményekkel csábították a vásárókat. A befektetők vélhetőleg nem is bánkódnak ezek miatt, hiszen úgy tűnik, a jegybank által a piacra pumpált pénzek rövid távon nem okoztak inflációt. Ugyanakkor a deflációnak komoly veszélyei vannak, hiszen az árak csökkenését látva a fogyasztók elhalaszthatják a vásárlásaikat, ami a gazdasági visszaesés után meglehetősen rossz ómen, hiszen elnyújtja a problémákat.

Miközben Magyarországon a kedden közzétett adatok szerint sok termék számottevően drágult , és az infláció továbbra is viszonylag magas, addig az Egyesült Államokban úgy tűnik nincs ilyen gond. Havi bázison ugyanis 0,1 százalékkal csökkent az árindex, míg éves összevetésben 1,2 százalékkal nőtt. Mindkét adat minimálisan alatta maradt az elemzői várakozásoknak.

