Döntött a kormány, tényleg lesz alapjövedelem Spanyolországban

A spanyol kormány a közelmúltban azt is bejelentette, hogy júliustól várják a külföldi turistákat . Spanyolország tavaly 84 millió külföldi turistát fogadott, és ezzel a világ második leglátogatottabb országa volt, idén áprilisban viszont egyetlen vendégéjszakát sem könyvelt el szállodai szektora a koronavírus-járvány okozta karantén miatt.

A várhatóan szombaton hatályba lépő jogszabály előírja azt is, hogy az alapjövedelmet csak az kérelmezheti, akinek vagyona - lakóingatlanát nem számolva - nem éri el a 16 614 eurót (5,7 millió forint). Többszemélyes háztartás esetén ennek összege 46146 euró (15,9 millió forint).

