Duplájára drágult a Mészáros Lőrinc-közeli tornaakadémia tervezése

Érdekesség, hogy ez az egyetlen munka a cég többévnyi árbevételét biztosíthatja , az elmúlt években ugyanis 300-400 millió forint közötti összeg folyt be a kasszába. A cég egyébként nem nevezhető rutintalannak, hiszen egészen impozáns referenciákat tud felmutatni: részt vettek a Groupama Aréna és a diósgyőri focicsapat új stadionjának tervezésében is.

A tervezési feladatokra két cég nyújtott be ajánlatot, az egyik érvénytelen lett, a másikkal azonban semmi gond nem volt, így a S.A.M.O Építésziroda Kft. lett a nyertes a maga nettó 833 millió forintos ajánlatával.

35 métert is meghaladó fesztávú acélszerkezetekkel kell tervezni, és olyan függönyfalakkal, melyek 45 méternél hosszabb egybefüggő üvegfelületekkel rendelkeznek.

