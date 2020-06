Ebben a három magyar megyében nem volt halálos áldozata a koronavírusnak

Nem esett szó arról az utolsó tájékoztatón, hogy mikor törölhetik el vagy módosíthatják az idősek bevásárlási idősávját. Erről várhatóan szerdán dönt a kormány. Néhány érdekes adat azért elhangzott: összesen csak 93 importált esetet regisztráltak, főleg Ausztriából hurcolták be a betegséget, de 98 százalékban magyar fertőzötteket regisztáltak. Három hazai megyében pedig senki nem halt meg koronavírusban: Békés, Szabolcs-Szatmár és Vas megyében senki nem esett áldozatul a világjárványnak és 30 éves kor alatt sem halt meg senki.

Müller szerint sikeres volt a járványkezelés, április elejétől látták, hogy zárt közösségekben is rendkívüli módon terjed a járvány, ők a legfőképp veszélyeztetettek. Onnantól a kórházakra, otthonokra összpontosítottak. A járvány áprilisban kezdett lassulni, májusban már csak 11-79 új eset volt naponta.

Elsimítottuk a járványgörbét. Most egy kicsit fellégezhetünk , a járvány lecsengett, de még jelen van. Békés, vírusmentes nyarat kívánok - fogalmazott Müller Cecília, aki minden magyar embernek köszönetet mondott.

Eljött ez a pillanat is: utolsó tájékoztatóját tartotta szerdán az operatív törzs, amely a veszélyhelyzet megszüntetésével is működik tovább, de egyelőre több tájékoztató nem lesz. Müller Cecília országos tisztifőorvos itt leszögezte: Magyarországon nagyon sikeres volt a járvány kezelése. A szakember szerint mivel a koronavírusra nincs oltás, ezért évszádos módszereket kellett alkalmazni, mint a karantén és a távolságtartás.

