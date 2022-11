Egekben a ponty ára, drága lesz a karácsonyi vacsora

Már a pontyszelet kilós ára elérheti a 4 000 forintot, miközben az afrikai harcsa filéje túl is szárnyalhatja ezt az összeget az idei karácsonyi időszakban. A magyar sztárhal, a pontyszelet kilós átlagára egyébként 40 százalékkal magasabb idén, mint tavaly ilyenkor, a nagyon durva aszályos időszak pedig a termelőket sem kímélte.

Magyarországon november közepén már javában zajlanak az őszi halászatok a tógazdaságokban és ezzel párhuzamosan a természetes vizeink horgászati célú haltelepítései is. A halgazdálkodás bár kis ágazatról van szó, komoly erőforrást jelent a hazai mezőgazdaságnak, és szakértők szerint elismerten a magyar mezőgazdaság meghatározó része, mivel hozzájárul a vidéki munkahelyteremtéshez, és a fenntartható fejlődéshez.

"A tógazdasági haltermelés szempontjából borzalmas idei évet tudhat magának az ágazat. Az enyhe telet követő hideg, csapadékszegény tavasz, majd elhúzódó nyári aszály miatt egyre nehezebb termelni a halat tógazdasági körülmények között - emelte ki Sziráki Bence, a Magyar Akvakultúra és Halászati Szakmaközi Szervezet (MA-HAL) ügyvezető igazgatója, aki arról is beszélt, hogy az elhúzódó aszályos időjárás a halastavakban is soha nem látott károkat okozott.

Mindezek ellenére Sziráki Bence bizakodó maradt az ünnepi időszak tekintetében, mint azt lapunkkal közölte, idén is arra lehet számítani, hogy kiváló minőségben, nagy választékban lehet majd friss halhoz jutni az üzletekben és a piacokon az ünnepi időszakban is. A kiváló minőségű magyar haltermékek iránt külföldön is nagy a kereslet, de a hazai haltermelők elsősorban az itthoni kiszolgálására törekednek.

A karácsonyi halkínálat ára így alakul majd:

1 800 - 2 000 forint/kg-s áron juthatnak majd élő pontyhoz,

3 500 - 4 000 forint/kg-s áron a pontyszelethez, miközben,

az afrikai harcsa filé ára pedig kilónként 3 800 és 4 200 forint között fog alakulni.

A KSH havonta közzétett, hivatalos statisztikáiban folyamatosan monitorozva van a pontyszelet vagy pontyfilé átlagos fogyasztó ára kilónként. A legutóbbi, októberi adat szerint egy egységnyi, azaz egy kiló pontyszelet vagy pontyfilé átlagára 3 580 forint volt Magyarországon, ami 42 (!) százalékkal magasabb, mint 2021 októberében volt.