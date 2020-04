Egy hónapon belül módosulhat a csődtörvény

Egy kérdésre Nagy Márton elmondta, a kormánnyal közösen már dolgoznak a csődtörvény – ahogy fogalmazott – rugalmasabbá tételén. Mindenekelőtt azzal a céllal, hogy ha egy vállalat becsődöl és nincs esély a továbbműködésére, akkor a vagyona ne ragadjon be évekig, az mielőbb visszatérhessen a piacra, úgymond újra aktiválódjon. E munka várhatóan egy hónapon belül eredményt hoz – közölte az MNB alelnöke.

Egyetlen járható út áll a magyar bankrendszer előtt: a hitelezés folytatása. Ebben az MNB és a kormány is segít, csak így tudja a bankrendszer megőrizni a fizetőképességét és a nyereségtermelő képességét – vont konkluziót előadása végén Nagy Márton.

A lakosságnál még nem látszódik a hitelkereslet csökkenése, de ez annak tudható be, hogy még a korábbi szerződések folyósításáról van adata a jegybanknak. A személyi kölcsönök iránti igény lehet kérdéses, miután a szabad felhasználású jelzáloghitelek és az autóhitelek eltűntek. Nagy Márton azonban arra számít, hogy e konstrukciónál is visszatérhet a kihelyezési dinamika 2021-re.

Nagy Márton megemlítette a hétfőn elindult új kis- és középvállalkozói kedvezményes hitelkonstrukciót, az NHP Hajrá-t, amit már egy sor bank azonnal elérhetővé tett. Az MNB becslései szerint e hitelből az idén közel 900 milliárd forint helyeződhet ki és jövő júliusáig kimerülhet az 1500 milliárdos keret. Kérdés, mennyi mehet hitelkiváltásra. De az NHP Hajrát-val kizárólag piaci hitelt lehet kiváltani, NHP-t nem – tudatosította a jegybank alelnöke. Aki arra számít, hogy a vállalati hitelkihelyezések az idén is emelkedhetnek az előző évihez viszonyítva, 5 százalékkal, 2021-ben pedig ismét kétszámjegyű lehet e dinamika.

Esést vár a piacokon? Nálunk akkor is kereshet! Apple részvényeket venne, esetleg a Google és a Microsoft érdekli? Bízik az elektromos autókban: a Teslában vagy inkább a Mercedesben? Vagy inkább hazai pályán maradna? Ha a világ legnagyobb tőzsdéin, vagy 120 devizapárral kereskedne, adott a lehetőség. Tesztelje rendszerünket kockázatmentesen!

A válság miatt értelemszerűen sok magánszemély is a megtakarításához nyúlt. Messze a legnagyobb arányban a befektetési jegyeiket váltották vissza, kisebb részben pedig az állampapírjaikon adtak túl. Az ily módon kivont forrással alapvetően a készpénzállományukat gyarapították, Nagy Márton szerint így készülvén fel a kijárási korlátozásra. De helyeztek pénzt forintbetétekbe is, vettek eurót és dollárt, valamint nyitottak euróbetétet.

Ugyancsak figyelemre méltó, hogy a Google Trends szerint a munkahely-keresések kattintása már most négyszer több, mint volt a 2008-as válság kirobbanását követően.

A cégek felénél már felmerült likviditási nehézség, a nagyobb részénél 1 hónapos, a teljesen fizetésképtelenek aránya közel 9 százalék, azaz nem tud fizetni sem most, sem később.

Az Ön bizalma a mi tőkénk

Az mfor.hu hiteles, megbízható és egyedi információt kínál, most, a válság alatt, és békeidőben is. Tényszerű, politikai és gazdasági befolyástól mentes hírekkel es elemzésekkel segítjük a mindennapi tájékozódást, a gazdasági döntéseket. Ez rengeteg időt, utánajárást, ellenőrzést igényel, ami sok pénzbe is kerül - ezért kérjük az Ön segítségét. Kérjük, TÁMOGASSA a független, tényeken alapuló minőségi újságírást, a klasszikus független angolszász újságírói hagyomány folytatását, ahol a tények és a vélemények nem keverednek.

TÁMOGASSON MINKET!