Egybillió forint fölé dagadt Mészáros Lőrinc vagyona

Kapcsolódó cikk A végtelenül romantikus Mészáros Lőrinc idén is vett néhány apróságot A leggazdagabb magyar vett piacvezető kiskereskedelmi baba áruházláncot, fogászatot, és némi földet is 2024-ben.

Mészáros Lőrinc cégcsoportján belül összesen 155 milliárd forintnyi osztalékot hagytak jóvá, ebből 142 milliárdot közvetetten vagy közvetlenül Mészáros-érdekeltségek kaptak. 73 milliárdot vett fel osztalékként a különböző cégeiből (ebből csaknem 51 milliárdot a Budapest Belgrád vasútvonalat is építő V-híd Zrt.-ből), és nagyjából 62 milliárd forint landolt a számláján adózás után.

A cégcsoport privát elemei 97 százalékos növekményt hoztak, így Mészáros nagyvonalúan elhagyta az ezermilliárdos határt is, megduplázva vagyonát.

A lista első helyén idén is Mészáros Lőrinc áll: a felcsúti milliárdos 1241,8 milliárd forintos becsült vagyonával minden bizonnyal a magyar kapitalizmus leggazdagabb embere lett a magazin szerint .

