Egyes kórházi beszállítók számlájára már érkeztek kifizetések

Péntek késő délután a kórházfenntartó levélben értesítette az egészségügyi intézményeket, hogy kinek mennyit fog fizetni ezen a héten - írta meg a Népszava. A NEAK oldalára felkerült, hogy a kormány hova mennyit szán abból a 6 milliárd forintból, amit a hétvégén tett hozzá a kormányhatározat szerint a kórházaknak járó, struktúraváltásra felhasználható 36,6 milliárd forinthoz.

A vonatkozó kormányhatározatban ugyanis két összeg szerepel: 36,6 milliárd, illetve 42,8 milliárd forint. A 36,3 milliárd forint az úgynevezett ösztönző, más néven struktúraváltást segítő támogatás, amit tavaly decemberben megkaptak a kórházak, ám egyelőre nem használhatták fel és elsődlegesen adósságrendezésre kell fordítaniuk.

A kormány úgy kalkulált a decemberi adatok ismeretében, hogy ebből a 36,6 milliárd forintból 13 milliárdot engednek adósságrendezésre, s mivel a saját felmérésük szerint összesen 19 milliárd forinttal tartoznak a 100 millió alattiaknak, ezért a 13-hoz hozzáraktak 6 milliárd forintot a múlt hétvégén.

Kérdés, az adósság hány százaléka érkezik meg a beszállítók számlájára? Fotó: depositphotos.com Kérdés, az adósság hány százaléka érkezik meg a beszállítók számlájára? Fotó: depositphotos.com

„Igaz a hír, a hétfői nappal elindultak a kifizetések, információink szerint folyamatosan zajlik a kiegyenlítés, van, akinek már érkeztek is a számlájára összegek. Tegnap az egészségügyért felelős államtitkár jelentette be, hogy 5 napjuk van a kórházaknak fizetniük, tehát ezen a héten a 100 millió alattiakat is rendezni fogják” – mondja lapunknnak Rásky László.

A 100 millió forint alatti követelésekkel rendelkező beszállítók között egyébként nem csak kis- és középvállalkozók vannak, hanem nagy nemzetközi cég magyarországi leányvállalata is. Tehát miközben a multicégekre „lő” a kormány, a 100 millió forint alatti követeléssel rendelkező cégek között van olyan vállalat, amely hiába multicég, csak néhány tízmilliós nagyságrendben szállít be az egészségügybe, mert olyan a profilja, de ezeket is kifizetik.