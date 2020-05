Egyre nehezebb jelzőt találni arra, ahogy az amerikai álláspiac összeomlott

Amióta a járvány az Egyesült Államokban is elkezdett terjedni, a vállalatok gyors leépítésbe kezdtek, és összesen 36 milliónál tart az elbocsátottak száma. Öröm az ürömben, hogy a múlt héthez képest kis mértékben tovább csökkent az elbocsátások üteme.

Ahogy az elmúlt hetekben, úgy most is csak szuperlatívuszokkal lehet jellemezni azt a végtelenül tragikus folyamatot, ami az Egyesült Államokban zajlik. A munkanélküliek száma annak ellenére tovább növekedett, hogy a tagállamok megtették az első óvatos lépéseket, és számos helyen kezdték el lazítani a szigorú korlátozásokat.

