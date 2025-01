Eladó nélküli boltokat nyit Magyarországon a Coca-Cola

A Coca-Cola belép a hazai kiskereskedelmi piacra, és boltot nyit, ráadásul eladó nélküli üzletet, ami egyelőre a Yettel-székházban érhető el – jelentette be a vállalat a Kende Retaillel együtt tartott január 29-i sajtóeseményen, amelyen a Pénzcentrum is részt vett. A boltok úgy néznek ki, mint egy nagy italautomata, amelyben étel is van – írja a 24.hu.

A magyarországi márka célja, hogy az elkövetkezendő 3 évben 15 ilyen egységgel rendelkezzenek. Erre a beruházásra 250 millió forintot szánnak. A cég Európában 29 országban van jelen – a mostani boltnyitás így cégcsoportszinten is az első.

A sajtóeseményen elhangzott az is, hogy a vásárlást kamerák figyelik, de a kamerák az emberek arcát nem látják, nekik a vásárlók inkább színes pontok. A cég leginkább mikroboltokban és kisebb konténerüzletekben gondolkozik amúgy, aminek leginkább költséghatékonysági szempontból van jelentősége.