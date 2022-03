Elég lesz a gáz, zavartalan az ellátás

A MEKH keddi közleményében ismét azt hangsúlyozta, hogy a hazai felhasználók és különösen a lakosság biztonságos ellátását a tárlókban elhelyezett tartalékok is garantálják. Tárolóinkban jelenleg 1,59 milliárd ködméter földgáz van, ami 25 százalékos százalékos töltöttséget jelent. Ez a fűtési szezon végén - még hideg időjárási körülmények – között is jelentős tartalékot jelent.

A MEKH földgázpiac a piaci környezetnek megfelelően működik, az ország gázellátása jelenleg zavartalan, a határkeresztező vezetékeken mind import, mind export irányban normál üzemnek megfelelően zajlik a gázforgalmazás. Az ukrajnai konfliktus ellenére mindkét irányban rendben működik az ukrán-magyar határkeresztező vezeték is. A határponton forgalmazott gázmennyiség elsősorban az ukrán piaci igényeknek megfelelően alakul, a határkeresztező pont a hazai ellátásban nem játszik jelentős szerepet.

Kapcsolódó cikk Látványosan ürülnek a gáztárolók, de ezt a telet már így kihúzzuk Az elmúlt évek legalacsonyabb töltöttségi szintjén vannak a hazai gáztárolók, ám ebben a fűtési szezonban ez már aligha jelent gondot.

A közlemény szerint az orosz fél továbbra is a hosszú távú szerződéseknek megfelelően teljesíti a szállításokat, ugyanakkor azt érdemes megemlíteni, hogy az év ezen szakaszában ez általában kisebb beszállított mennyiséget jelent, nincs ez másképp most sem. A hivatal azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország földgázellátása több irányból is biztosított.

Kapcsolódó cikk Döntött Németország az Északi-Áramlat-2 gázvezeték sorsáról (frissítve) A német kancellár nem fogja hitelesíteni a kulcsfontosságú orosz gázvezetéket, mivel a helyzet „alapvetően megváltozott.”

A kulcskérdés egyébként immár nem az, hogy Ukrajnán keresztül érkezik-e gáz, ahogy az a 2009-es gázkrízis idején volt. Az azóta kiépült vezetékek így a Szlovákia irányába létesített hozzáférést biztosít hazánk számára a nyugat-európai hálózatokhoz, csakúgy, mint régebb óta meglévő ám kisebb kapacitású „osztrák vezeték”. Emellett elkészül a Szerbia irányából érkező gázvezeték is, ráadásul a tavaly ősszel az MVM és a Gazprom között megkötött hosszútávú szerződés bejelentésekor Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter jelezte, hogy az orosz gáz jórészt ezen érkezik majd. A fentiek alapján a kérdés tehát nem a vezetékek kapcsán merülhetnek fel az ellátási kételyek, hanem az orosz szállítások kapcsán. Miután az uniós szankciók a gázszállításokat nem korlátozzák, így tehát jelenleg Moszkván múlik, hogy az érvényes megállapodásnak eleget tesznek-e.

Ezeken a vezetékeken jöhet gáz Magyarországra (Forrás: FGSZ) Ezeken a vezetékeken jöhet gáz Magyarországra (Forrás: FGSZ)

A MEKH keddi közleménye érint még egy témát, a hálózat üzemeltetését, a gáz szállítása ugyanis megfelelő nyomás mellett tud történni, ehhez pedig értelemszerűen valahol be kell táplálni az ehhez szükséges földgázt. Mint írták, a magyar nagynyomású földgázrendszer üzemeltetését végző FGSZ Zrt. magas szintű szakmai tevékenységének köszönhetően minden határkeresztező vezeték teljes kapacitással folyamatosan rendelkezésre áll: így Szlovákia, Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia és Ukrajna irányából is tud az ország földgázt importálni, illetve oda szállítani.