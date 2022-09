Elégedetlenek a fizetésükkel a hazai versenyszférában dolgozók

Nagy a baj: Szolnokon a közvilágítást is lekapcsolják

A rezsiárak miatt kulturális központ, színház, sportcsarnok, múzeumépületek és könyvtárak is bezárhatnak Szolnokon, ahol a közvilágítást is lekapcsolják éjfél és hajnali 4 között – jelentette be Szalay Ferenc polgármester.