Ennél a bolthálózatnál minden pozícióban nő a reálbér

Az ALDI számára a vásárlói és a munkavállalói elégedettség egyaránt kiemelt fontosságú. A vállalat a mindenkor versenyképes bérek mellett színvonalas munkakörülményeket és számos kiegészítő juttatást nyújt minden kollégájának, akik így a legjobb tudásuk szerint, magas színvonalon szolgálhatják ki a vevőket, immár az ország 182 ALDI-áruházában, míg a zavartalan működéshez szükséges IT-szolgáltatásokat és ügyfélszolgálatot a vállalat informatikai kollégái biztosítják. A diszkontlánc magyarországi piacra lépése óta arra törekszik, hogy a reálgazdasági folyamatoktól függetlenül megőrizze, vagy lehetőség szerint növelje munkatársai bérének reálértékét – áll a cég közleményében.

A vállalat – korábbi gyakorlatának megfelelően – az új év kezdetétől ismét béremelést hajt végre, amely a vállalatcsoport kereskedelmi, logisztikai és ügyviteli munkatársaira, országosan mintegy 5500 munkavállalójára, néhány pozíciót leszámítva egységesen érvényes.

A béremelés mértéke 2025. január 1-jétől 8 százalék lesz.

Az itt dolgozók már számolhatnak a megnövelt bérrel

Az intézkedés következtében az újonnan belépő áruházi fizikai dolgozók kezdő bére 8 órás munkaviszony mellett 2025. január 1-jétől havi bruttó 521 000 forintra emelkedik, míg az ALDI-nál eltöltött legalább 12 hónapos munkaviszony után már bruttó 541 000 forint lesz. Ebben a pozícióban bruttó 721 800 forint az elérhető legmagasabb bér.

Új feladatmegosztás, több pozíció az üzletekben

A vállalat januártól kétféle munkakört tesz elérhetővé az áruházakban: az értékesítési munkatársak az árufeltöltés mellett a kasszázási feladatokat is ellátják, továbbá működtetik a látványpékségeket, míg a higiéniai munkatársak az árufeltöltés mellett az üzlet és a hozzá tartozó parkoló takarítási feladataiért felelnek, valamint gondoskodnak az üvegvisszaváltó automaták teljes körű működtetéséről és takarításáról is. Mindkét munkakörben ugyanaz a bérezés érvényes, vagyis 2025. január 1-jétől a kezdő bér 8 órás munkaviszony mellett bruttó 521 000 forint.

Az áruházvezetők kezdőbére megközelíti az 1 millió forintos értéket: a 8 órás munkaviszonyban dolgozó üzletvezető havi bére január 1-jétől bruttó 979 000 forintra emelkedik, míg a pozícióban elérhető legmagasabb bér bruttó 1 511 800 forintra nő.

A biatorbágyi központi raktárban dolgozó logisztikai munkatársak kezdő bére 2025. január 1-jétől bruttó 577 000 forintra emelkedik, az elérhető legmagasabb juttatás pedig – pótlékok nélkül – bruttó 695 100 forint lesz.

Dinamikusan bővülő IT-leányvállalat

Az ALDI International IT Services Kft. a korábbi évekhez hasonlóan ismét jelentősen, egy év alatt mintegy 30 százalékkal növelte munkatársai létszámát, és ma már közel 1000 főt foglalkoztat budapesti, pécsi és debreceni szolgáltatóközpontjaiban. A béremelés ennél a cégnél átlagosan 6,5 százalék, így január 1-jétől a belépő szintű pozíciókban is már mintegy bruttó 650 000 forintos bérre számíthatnak az újonnan csatlakozó kollégák. A cégnél a legtöbb pozícióban az ország bármely részéről lehet otthoni munkavégzéssel dolgozni, rövidebb időszakokban pedig akár külföldről is el lehet látni a feladatokat.

Az áruházlánc az autóval munkába járás költségtérítését a jövő év elejétől 40 Ft/km-re emeli, ami 33 százalékkal magasabb, mint a jogszabály által előírt adómentesen adható térítés.

Az ALDI-nál foglalkoztatottak bére és bérkategóriája automatikusan változik a vállalatnál eltöltött idő alapján: a szolgálati idő növekedésével minden dolgozó automatikusan magasabb bérkategóriába kerül, a béremelés így tárgyalás nélkül, automatikusan jár.

A vállalat a Randstad Employer Brand Research 2024-es, több mint 7500 fő részvételével zajlott kutatása alapján Magyarország legismertebb munkaadója, amelyhez lojálisak munkatársai, hiszen 35 százalékuk immár több mint 5 éve az ALDI munkavállalója.

Az ALDI kiemelt hangsúlyt fektet munkatársai egészségének megőrzésére és jóllétére, ezért a versenyképes bérek mellett mindenki számára ingyenes egészségügyi szűrővizsgálatokat, naponta korlátlanul fogyasztható friss gyümölcsöket és zöldségeket, valamint kedvezményes banki és telekommunikációs szolgáltatásokat biztosít dolgozóinak, hogy hosszú távon is elégedetten dolgozhassanak a vállalatnál.