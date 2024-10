Erre nem húzhatjuk ki magunkat, itt vannak az adatok

Vegyen részt és kérdezzen Ön is a közgazdász-szociológustól!

Az Eurostat statisztikái a háztartások végső fogyasztására is vonatkoznak, amely fontos jólét-mutató. Korábban Magyarország a rangsor végén állt, de most egy frissítés alapján megelőzi Bulgáriát, és az utolsó előtti helyen van. A fogyasztás alacsony szintje mögött több tényező áll, mint például a lassúbb felzárkózási ütem, alacsonyabb bérek és a magas megtakarítási arány.

Az Eurostat közzétette a legfrissebb adatokat a vásárlóerő-paritáson számolt, egy főre jutó GDP-ről, most vált teljessé az adatsor, a horvát mutatók megérkezésével, eszerint Horvátország fejlettsége elérte az uniós átlag 75,1 százalékát, írta meg a Portfolio . Ez jelentős növekedés a korábbi évekhez képest, hiszen 2014-ben még csak 60 százalékos fejlettségen álltak. Magyarország GDP-je az EU-átlag 75,4 százalékát teszi ki, alig meghaladva a horvát adatot.

