Ez a bérrobbanás: 24 százalékkal nőtt tavaly a fizetés Tállai András focicsapatánál

Jó évet zárt 2021-ben is a Mezőkövesd-Zsóry focicsapata mögött álló gazdasági társaság, akárcsak 2020-ban. Ez a két év a maguk nemében különlegesek voltak és nagyon érdekes volt látni a beszámolókban, hogy hogyan alakultak a gazdasági folyamatok. 2020-ban a bajnokságokat zömében zárt kapuk mögött tudták lejátszani, míg 2021-ben fordult a helyzet, az oltásoknak köszönhetően a meccsek nagy részét nézők előtt lehetett lejátszani. Értelemszerűen ez a tény nagyban tudja befolyásolni a bevételeket, különösen a jegyek, bérletek értékesítéséből származókat, valamint a szponzori bevételeket.

Az már önmagában is egészen abszurd volt, hogy az NBI-es csapatok többségénél a koronavírussal terhelt 2020 sem okozott nagy nehézséget, sőt! Alig estek vissza a jegybevételek a zárt kapus mérkőzések ellenére, és emelkedtek a szponzori bevételek is. Utóbbit illetően érdemes megjegyezni, hogy Magyarországon főként érdekalapú szponzoráció jellemző. A csapatok mellett álló szponzorok zömében a tulajdonosokhoz, kormánypárti képviselőkhöz közel álló cégek, piaci vagy szimpátia alapon alig-alig zajlik szponzoráció az NBI-ben. Mindezek alapján pedig joggal fogalmazódik meg a gondolat, miszerint a koronavírussal terhelt problémás évben a szponzorok tartották nyereségesen a klubokat.

Hogy a hazai folyamatok mennyire ellentétesek a piaci logikával, arra jól rávilágított az UEFA benchmark kiadványa is. Eszerint ugyanis miközben 2020-ban a nyugati bajnokságokban - akár jelentősen - csökkent a bevétel, addig a magyar bajnokságban 21 (!) százalékkal több pénz áramlott be, mint a megelőző szezonban.

A Mezőkövesd-Zsórynál 2020-ban jelentősen nőtt az árbevétel, ezen belül 19 százalékkal 21-ről 17 millióra csökkent ugyan a jegybevétel, hirdetésekből és reklámokból minden korábbinál több bevétele származott a Kft.-nek. Rögzítsük újra: a zárt kapus meccsek döntő többsége mellett. 2021-ben viszont mikor már alig-alig voltak nézők nélküli meccsek, furcsa történet zajlott a Kft.-nél.

Tavaly ugyanis sokkal nagyobb mértékben zuhant a jegybevétel, mint a coviddal terhelt évben, és a hirdetők sem tartották már annyira vonzónak a Mezőkövesdet, mint a zárt kapus meccsekkel teli időszakban.

Jegyekből és bérletekből 2021-ben 5,7 millió forint bevétele származott a klubnak, szemben az előző évi 17 millióval, vagyis szinte a harmadára zuhant ez a bevételi forrás. A hirdetésekből, reklámokból pedig 83,3 milliója származott, miközben 2020-ban még ennek a duplája, 172,6 millió forint folyt be a kasszába. A számok alakulásának indokára még a kiegészítő melléklet sem világít rá.

Hiába azonban ez a visszaesés, a kék-sárga csapat értékesítésből származó bevételei 1,077 milliárd forintot tettek ki a korábbi 963 millió után. Ezen belül a legnagyobb összeget az MLSZ és MHL jogdíjak jelentették: 766,7 millió forintot. Emellé még 878,8 millió forint egyéb bevételt is elkönyvelhettek (előző évben ezen a soron 633 millió forint szerepelt), melyből

a legnagyobb tétel, 327 millió forint feloldott, korábban elhatárolt támogatásokat jelent.

216,7 millió forintot kaptak értékesített immateriális javak, tárgyi eszközök értékesítéséből,

165,6 millió forintot különféle egyéb támogatásként számoltak el,

az önkormányzattól pedig 91 millió forintot kaptak.

A bevételek növekedésével párhuzamosan a cég kiadásai is növekedtek. Az anyagjellegűek igaz, csak minimálisan, 2 millió forinttal 307,6 millióra, a személyi jellegűek azonban nagyobb mértékben nőttek. 949 millió forint után 1,25 milliárd forintot számoltak el.

A személyi jellegű ráfordítások növekedésének hátterében két ok áll: egyrészt nőtt a foglalkoztatottak létszáma, 52 főről 55-re, másrészt az adatok alapján arra lehet következtetni, hogy a bérek is jelentősen emelkedtek. Igaz, arra nem világít rá a kiegészítő melléklet, hogy az alkalmazottak között hányan vannak a sportolók és hányan az egyéb alkalmazottak. Viszont egy átlagfizetést így is tudunk számolni a bérköltség és létszám alapján.

Az adatok alapján tavaly 24(!) százalékkal nőtt az átlagfizetés a klubnál. A 2020-as havi bruttó 1,45 millió forint után tavaly 1,8 millió forintért dolgoztak a klubnál átlagosan.

A bevételek és a ráfordítások eredőjeként a Mezőkövesd nyereségessége csökkent előző évhez képest. A korábbi 46 millió forintos profit után tavaly 37,4 milliót.