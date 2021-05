Ez az oka, hogy ma jelentette be a korlátozások feloldását Orbán Viktor

Az operatív törzs jelentése szerint az új fertőzötttek száma 657 fővel emelkedett, ezzel a járvány kezdete óta összesen 801 025 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Tegnap 10 631 mintavétel történt, ehhez viszonyítva a pozitív esetek aránya 6,1 százalék volt, ami magasabb, mint az előző napi (4,7 százalék). Elhunyt 47 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 29 427 főre emelkedett (egy nappal korábban 51 elhunytról jelentett a törzs).

A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 661 564 fő, az aktív fertőzöttek száma pedig 110 034 főre csökkent. Kórházban 1645 koronavírusos beteget ápolnak, közülük 195-en vannak lélegeztetőgépen (egy nappal korábban 1836 kórházi kezeltről és 212 lélegeztetőgépen tartott betegről számolt be a törzs).

A törzs tájékoztatása szerint folyamatosan zajlik az oltás, a beoltottak száma 4 898 866 fő, közülük 2 886 292 fő már a második oltását is megkapta. Ma reggel Orbán Viktor miniszterelnök bejelentette a Kossuth Rádióban, hogy a napokban elérjük az 5 millió első oltást, ami után egy sor lazításra kerül sor. A kormányfő értékelése szerint Magyarország ma a járvány szempontjából védettebb és biztonságosabb, mint bármelyik Európai Uniós ország.

Az oltásokhoz kapcsolódik, hogy az online időpontfoglalóban a Sinopharm mellett - a készlet erejéig - Pfizer, Szputnyik és AstraZeneca oltások foglalhatóak. Már nem kell SMS értesítésre várni a Pfizer foglalásához sem.

Már ingyen le lehet tölteni azt a jelenleg tesztüzemmódban működő mobilalkalmazást, amely igazolja az oltás tényét, ezzel képes a védettségi igazolvány kiváltásra - olvasható a hivatalos honlapon. A Google Play áruházban „EESZT alkalmazás” nevű, az App Store-ban pedig „EESZT Lakossagi” nevű applikáció nagyban megkönnyíti mind az oltottak, mind a sok embert fogadó szolgáltatók (pl. mozik, színházak, koncertek, fesztiválok, sport és egyéb rendezvények szervezőinek, vagy akár éttermek) dolgát. Azokon a helyeken, ahol a látogatás védettségi igazolványhoz kötött, a szolgáltató - a védettségi igazolvány felmutatása helyett - akár QR-kód leolvasóval is ellenőrizheti, hogy a látogató oltott-e vagy sem. Az alkalmazás Androidos és iOS-es mobiltelefonokra is letölthető, és az a szolgáltatóknak és az oltottaknak is ingyenes.