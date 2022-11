Ez gyors volt: egyre több boltban korlátozzák a tojás és burgonya vásárlását

Ahogy az laptársunk, a Privátbankár.hu cikkéből kiderült, a Reál már döntött az árstopos termékek vásárolható mennyiségének korlátozásáról: a boltban a látott tábla alapján így egyszerre legfeljebb kettő doboz vásárolható a tojásokból.

Terjednek a korlátozások. Fotó: Pixabay

A Reál azonban nem az egyetlen, a Telex kérdésére a Tesco azt közölte, bár egyelőre nem tapasztaltak kiugró keresletet, november 10-től korlátozták a hatósági áras termékek vásárolható mennyiségét, így vásárlásonként a következők vehetők meg:

2 kg lédig étkezési burgonya vásárolható

1 csomag csomagolt étkezési burgonya, bármilyen kiszerelésben

1 doboz friss tojás, bármilyen kiszerelésben.

A Lidl azt közölte a portállal, hogy egyelőre szintén nem tapasztaltak megnövekedett keresletet, de a készletek folyamatos elérhetőségének biztosítása érdekében, így az üzletekben a lédig burgonya esetében maximum 5 kg, a csomagolt burgonya esetében kiszereléstől függően 1-3 csomag, míg tojásból maximum 30 db az egyszerre megvásárolható mennyiség.

Ez azonban még nem minden, hiszen ahogy azt tegnap reggel is megírtuk, a CBA is lépett, a boltlánc a tojásoknál vezetett be korlátot: a 10 darabos dobozból három vásárolható egyszerre, míg a 6 darabosból öt.