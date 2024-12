Ezekre a pillérekre számít a magyar kormány

Az Országgyűlés által pénteken elfogadott költségvetés tartalmazza a növekvő kiadásokat például a pedagógusok béremelésére vagy az egészségügyi kiadások illetve a védelmi kiadások növelésére, és számos más területre, például gazdaságfejlesztési programokra és a Demján Sándor Program finanszírozására is – mondta a jövő évi intézkedésekről és várakozásokról Banai Péter Benő, a Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára a közrádióban.

