Ezúttal félmilliárdos katamaránnal lepte meg magát az Erzsébet Alapítvány

Több mint 80 fős, 15-20 méter hosszúságú, és 5-7 méter szélességű vadonatúj utasszállító katamaránra szóló pályázati kiírás nyertesére bukkantunk az európai uniós közbeszerzési értesítőben. A nyílt eljárásra mindössze két cég pályázott, s közülük végül a Horányi Hajógyár Kft. nyert, s jutott ezzel egész pontosan 492,8 millió forintos megbízáshoz. A hoppon maradt másik pályázó a budaörsi székhelyű Como Yacht Kft. volt.

Most egy vadonatújat is beszereztek. Fotónk illusztráció: Depositphotos

A közbeszerzés nyertes cégének tulajdonosa a Varga Miklós közvetett tulajdonában álló Magyar Kikötő Fejlesztő és Hajózási Üzemeltető Zrt. Varga cégcsoportja kikötőket üzemeltet a Hajógyári szigeten, a Marina-parton, Szentendrén, Sződligeten és Szigetmonostoron belvízi személyszállítással, hajóértékesítéssel és -javítással foglalkozik.

A katamaránt leszállító szigetmonostori Horányi Hajógyár Kft. igazán csak 2020-ban indult be, a tavalyi évet már 286,2 milliós nettó árbevétel mellett 37 milliós tiszta nyereséggel zárta.

Varga Miklós – aki egyébként a hajózásban régi motoros – egy másik cégét, a Marina Operator Kft.-t épp most ősszel választották ki az egyszereplős közbeszerzésen arra, hogy a magyarországi Neszmély és a szlovákiai Dunaradvány közötti, dunai révátkelő kompot két évig, nettó 398,7 millió forintért üzemeltesse. 2020-ban pedig, amikor az állam megvette a Hajógyári szigetet, s a bérlőket kiebrudalták, akkor a szintén a tulajdonában álló Wiking Yacht Club volt a kevesek egyike, akik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-vel egyeztetve mégis maradhattak.

Vargának fontos lehet a gyermekek segítése, hiszen tavaly úgy nyilatkozott, hogy minden évben vendégül látnak 150 hátrányos helyzetű gyereket és motorcsónakoztatják őket, de más gyermekjótékonysági szervezetekkel is együttműködik.

De visszatérve az Erzsébet Alapítványhoz, honlapjuk szerint a táboraiban 2016-ban 90 ezer, 2021-ben viszont már 140 ezer gyermek vett részt. 2021-től a zánkai gyermektábor megújult kikötőjéből már gyermekekkel a fedélzetükön futottak ki a sétahajók, a sárkányhajók (amelyeket 2017-ben a Hungaroring Zrt.-től vásároltak meg), valamint egy teljeskörűen felújított katamarán vitorlás is.

Mindebből az következik, hogy a most vásárolt vadonatúj katamaránnal viharos sebességgel gyarapodik az alapítvány hajóparkja. Az alapítvány a zánkai táborral együtt anno a forgalmas zánkai kikötőt is megkapta, ahonnan 2019-ben, röviddel az átadás után ki is tiltották a „civil” hajósokat.