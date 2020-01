Ezzel a kezdővel áll ki Várhelyi Olivér uniós biztos csapata

A jó hír: 100 százalékkal több magyar szolgál az új Európai Bizottság biztosi kabineteiben, mint eddig. A kevésbé jó: a Várhelyi-kabineten kívül még így is csak két magyarnak jutott hely a biztosok közvetlen környezetében. Majdnem két hónappal az új testület felállása után nyolc bizottsági tagnak, köztük a magyarnak még nem állt fel teljes létszámban a magánhivatala. Büsszeli tudósítónk cikke.

Az Ursula von der Leyen vezette Európai Bizottság 27 tagjából 19-en már közzétették a testület honlapján az őket a politikai döntések meghozatalában közvetlenül segítő munkatársaik nevét tartalmazó listát. Cikkünk megírásának idején ugyanakkor nyolc biztos személyi kabinetjének a névsora még nem volt ismert, köztük Várhelyi Olivéré, a bővítésért és szomszédságpolitikáért felelős biztosé sem.

Orbán Viktor kormányfő és Várhelyi Olivér (Fotó: MTI) Orbán Viktor kormányfő és Várhelyi Olivér (Fotó: MTI)

Ennek oka, hogy közel két hónappal az új Európai Bizottság mandátumának megkezdése után sem állt fel még teljes létszámban a magyar (és hét másik) biztos csapata. Úgy tudjuk, hogy Várhelyi Olivér 17 fős csapatában még nagyjából öt poszt vár betöltésre, köztük a kabinetfőnök helyettesét és egy rangidős szakértőt is ki kell még választani.

Ami a többieket illeti, a korábbi EU-nagykövet a brüsszeli magyar állandó képviseletről magával hozta legközelebbi munkatársát, Kristóffy Lászlót, aki ezentúl a kabinetet vezeti majd, és ebben a minőségében a Bizottság legfontosabb döntéselőkészítő grémiumának a teljes jogú tagja lesz. A Várhelyi-csapat hivatalosan még nem megerősített további magyar tagjai: Horváth Szabolcs (a Navracsics-kabinet egyetlen „túlélője), az állandó képviseletről érkező diplomata, Andrejkó László, Voller Szenci-Ildikó, az Antall József Tudásközpont brüsszeli irodájának korábbi igazgatója és az egyik titkárnő.

A kabinetnek rajtuk kívül szlovén, olasz és észt tagja is van. A szlovén Maja Kocijancic, aki mostantól a magyar biztos kommunikációs guruja, előzőleg tíz éven át Catherine Ashton és Federica Mogherini, kül- és biztonságpolitikai főképviselő szóvivőjeként szolgált. A maga szintjén ugyancsak nagyágyúnak számít a spanyol Miriam Cunill-Rafael, aki közvetlenül Donald Tusk, előző európai tanácsi elnök magánhivatalából érkezik, de előtte Ashton és Mogherini személyi titkára volt.

A Várhelyi-kabinet munkatársai:

Kristóffy László – kabinetfőnök

? - helyettes kabfőnök

Horváth Szabolcs - cabinet expert - magyar

Maja Kocijancic – member of cabinet - szlovén

Alessio Nardi – member of cabinet - olasz

Katri Teedumae – member of cabinet - észt

? - member of cabinet

Andrejkó László – policy assistant – magyar

Miriam Cunill-Rafael – policy assistant – Tusk kabinet (külpolitikai tanácsadó személyi titkárnője + Mogherini és Ashton személyi titkár) – spanyol

Voller-Szenci Ildikó – policy assistant Antall József Tudásközpont Bxl igazgató – magyar

Denise Monas – titkárnő – former Vella kabinet - olasz

Fadgyas Éva – titkárnő

Alenka Hrastar – titkárnő - szlovén

? - titkárnő/titkár

? - titkárnő/titkár

Hanna Maria Karska – document management officer (DMO) – lengyel

? - még egy kolléga



Semmi rendkívüli nincs abban, hogy Várhelyi Olivér magyar kabinetfőnököt választott. A 27 biztos több mint fele saját honfitársát nevezte ki legfőbb bizalmasának, de aki nem, azok közül is többen legalább a kabinetfőnök-helyettest saját országukból választották. A Bizottság többnemzetiségű összetételét tükrözendő, egy bizonyos létszám fölött nem lehet több tagot a biztos származás szerinti országából a biztosi kabinetekben foglalkoztatni.

A biztosi kollégium tagjait mindennapi munkájukban a 15-20 fős magánhivatalok segítik, amelyek szoros kapcsolatot tartanak fenn a politikai ellenőrzésük alá tartozó és a szakmai javaslatokat előterjesztő főigazgatóságokkal. A biztosok heti rendszerességű üléseinek napirendjét a kabinetfőnökök állítják össze, ők döntenek arról, mi és milyen formában kerülhet jóváhagyásra a testület tagjai elé.

A rendelkezésre álló adatokat átböngészve megállapítható, hogy a Juncker-bizottsághoz képest 100 százalékkal több magyar dolgozik majd a biztosi kabinetekben, egészen közel jutva a tűzhöz. A képet azonban árnyalja, hogy az utóbbi tíz évben politikai poszton egyedül Inotai G. András versenyjogásznak sikerült bekerülnie magyarként és nem magyar biztos munkatársaként az illusztris körbe. Ő már nem tagja ennek a klubnak, de két másik magyar igen.

Navracsics Tibor kabinetjének volt vezetője, Király Adrienn a kutatási-innovációs, oktatási, kulturális és ifjúságpolitikai biztos, a bolgár nemzetiségű Mariya Gabriel magánhivatalának az élén áll majd a következő öt évben. Ő az első magyar, aki egy nem magyar biztos kabinetjét vezeti.

Rajta és egy-egy titkáron és titkárnőn kívül Nyitrai Kitti, energiaszakértő lesz még kabinettag, Kadri Simson, energiapolitikáért felelős észt biztos csapatában. Itt megjegyezzük, hogy valószínűleg nem véletlen, hogy a Várhelyi-kabinetbe egy észt tisztviselő is bekerült: a tagállamok gyakran boltolnak egymással cserebere alapon.

Az apró előrelépés dacára továbbra is érvényes, hogy a magyarok alulreprezentáltak az uniós intézmények felső- és középvezetői pozícióiban, ami közvetve a nemzeti érdekérvényesítési képességet is befolyásolja. Az Európai Bizottságban (és a másik két intézményben) még mindig nincs főigazgatónk, és a két korábbi főigazgató-helyettes nyugdíjba vonulása óta főigazgató-helyettesünk sem. Továbbá az igazgatói posztokon is minimális a magyarok száma. Az Európai Bizottság új vezetése azt ígéri, hogy különböző intézkedésekkel, például célzott pályázatokkal, javítani kíván az alulreprezentált országok helyzetén.