Felpörgött a használtautó-piac

Nincs okuk panaszra a belföldi használtautó-piac szereplőinek az év első öt hónapjában tapasztalt forgalom miatt: az átírások száma május végéig elérte a 323 ezret, ami több mint hét százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában mért 301 ezres értéket. A DataHouse frissen közzétett előzetes adatai szerint a piaci aktivitás már alig marad el a koronavírus előtti időszakétól is: 2019 első öt hónapjában 326 ezer volt a gazdát cserélt személyautók száma, ez csupán egy százalékkal magasabb a mostani értéknél.

(Fotó: Pixabay) (Fotó: Pixabay)

„A tavaly tavaszi szigorú lezárásokat követően a használtautó-piac gyakorlatilag egy-két hónap alatt kiheverte a koronavírus okozta sokkot, és a visszanyert lendület azóta is kitart – magyarázza Halász Bertalan, a JóAutók.hu vezérigazgatója. – Ehhez hozzájárult, hogy a járvány idején megnőtt a kereslet az olcsó második autók iránt, de más szegmensekből is jöttek át vásárlók. A határzár miatt sokan az import helyett ezúttal belföldön találták meg a következő autójukat. Emellett a bizonytalan helyzetben számos autós döntött úgy, hogy az amúgy is jelentősen dráguló új autók helyett inkább olcsóbban elérhető használt autót szereznek be.”

A más szegmensekből átvándorolt kereslet fokozatosan eltűnik, mivel az év hátralévő részében a nyitás és a gazdaság élénkülése miatt várhatóan ismét felfut majd a használtimport és az újautó-piac. Az ott lecserélt autók zöme ugyanakkor szintén a hazai használtautó-piacot fogja pörgetni, így az általános konjunktúra hatására várhatóan tovább zajlik majd a piac lassú, de folyamatos bővülése. Ennek nyomán év végére az összforgalom akár a 2019-ben beállított 808 ezres rekordszint közelébe is kerülhet.

A kedvencek

A magyarországi használtautó-piacon leggyakrabban alsó-középkategóriás személyautók, illetve kisautók cserélnek gazdát, előbbieknek 29, utóbbiaknak 23 százalék az aránya. Az alsóközépkategória legnépszerűbb modelljei az Opel Astra, a Ford Focus és a Volkswagen Golf. A kisautók listáját magasan a Suzuki Swift vezeti, amelyet az Opel Corsa és a Volkswagen Polo követnek.

Miközben a használtautó-piacon a 2021 első öt hónapjában gazdát cserélő 323 ezer személyautó mennyisége 7 százalékkal haladja meg az előző év hasonló időszakában regisztrált 301 ezres értéket, az importált használt autók száma ugyanebben a periódusban 51 000 volt, ami 6 százalékkal maradt el az egy évvel korábban mért 54 300-as értéktől.