Felrúgták a szerződést, belerokkanhat az ellenzéki város - Dunaújváros beperelte Iváncsát és Rácalmást

Dunaújváros önkormányzata pert indított Iváncsa és Rácalmás önkormányzata ellen, mert azok kibújtak a korábbi szerződésből, amelynek alapján a megyei jogú városnak pénz jár a települések ipari parkjaiban keletkező iparűzési adóból, és amelyben elismerték, hogy a város jogosult a bevételre.

Ezt Pintér Tamás (Rajta Újváros! Egyesület) polgármester jelentette be csütörtökön, a térség országgyűlési képviselőjével, Kálló Gergellyel (Jobbik) közös sajtótájékoztatóján. Hangsúlyozta: törvénytelennek tartják a kormány által július 1-jével létrehozott különleges gazdasági övezetet, ezért a két per mellett alkotmánybírósági beadványt is tettek "az egész őrült kormányhatározat megsemmisítése érdekében", mert szerintük az egyértelműen politikai célokat szolgál.

Kapcsolódó cikk Újabb különleges gazdasági övezetet jelölt ki a kormány, az ellenzéki vezetésű Dunaújváros milliárdokat bukik miatta A Duna-mente – Fejér megye különleges gazdasági övezet (kgö) Iváncsa község és Rácalmás város közigazgatási területén található.

A városvezető felidézte, hogy két szerződésük volt - egy Iváncsával, egy pedig Rácalmással -, és azokat fideszes elődje, Cserna Gábor kötötte az érintett polgármesterekkel. Ezekben mindannyian elismerték, hogy Dunaújvárosnak jár a pénz, hiszen az iváncsai ipari park a város Modern városok programja keretében jött létre, illetve a rácalmási Hankook gyár építésekor is sokat költött a város, például a közműveket a mai napig Dunaújváros biztosítja.

A polgármester azt várja a perektől, hogy állítsák vissza az előző állapotot, vagyis szűnjön meg a különleges gazdasági övezet, amivel szerinte egyik alperes település sem kapna kevesebb pénzt, viszont Dunaújváros is megkapná azt, amiről korábban elismerték, hogy jár neki.

Kálló Gergely (Jobbik), a térség országgyűlési képviselője rámutatott, nyilvánvaló a politikai szándék a különleges gazdasági övezet létrehozása mögött, hiszen az iváncsai ipari parknak Pusztaszabolcs szolgáltat vizet, azonban az övezetbe őket sem vették bele, az ott befolyó iparűzési adóból ők sem kapnak, mivel a polgármester "nekik nem tetsző" független és a testületben nincs többsége a Fidesznek.

Kapcsolódó cikk Élesítették az új különleges gazdasági övezetet, ami Dunaújváros zsebéből vesz ki milliárdokat Aláírták a Duna-mente-Fejér megye különleges gazdasági övezetről szóló megállapodást. A területen több olyan cég is működik, mely előzetes megállapodás értelmében az ellenzéki városnak fizette volna be az iparűzési adót. Most már nem így lesz.

Úgy vélte, az előző rendszer amúgy is igazságosabb volt, mert akkor 52 ezer ember javára fordították az ott keletkező adóbevételt, míg jelenleg az övezet négy településén kevesebb mint 15 ezren laknak.

Szabó Zsolt (Rajta Újváros! Egyesület) alpolgármester arról beszélt, hogy a különleges gazdasági övezet ürügyéül szolgáló beruházás mindössze 25 új munkahelyet teremt majd, ennyi elég volt az övezet kijelöléséhez. A döntéssel idén 684 millió forintot vettek el Dunaújvárostól, pedig a beruházás még el sem indult - tette hozzá.

Jelezte, idén út- és járdafelújítások, illetve óvodafelújítások maradtak el a bevételkiesés miatt. Kiemelte: jövőre 1,5 milliárd forint fog hiányozni a költségvetésből a kormánydöntés miatt, de meg fogják oldani, és a perek után vagy kormányváltással vissza fogják állítani a régi állapotokat.

(MTI)