Féltucat beruházás lett ma reggelre nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ügy

Öntözési és vízpótlási projektek mellett út- és közműfejlesztés valamint egy maklári telephely-bővítés is felkerült a listára.

Csütörtök este jelent meg a Magyar Közlöny 159. száma, ebben egyebek mellett számos olyan kormányrendelet is szerepel, amelyben egyes ügyeket nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánítanak.

