Folytatódik az időskori ellátások leszakadása a fizetésektől

Az idei 3 százalék után jövő januárban is 3 százalékos nyugdíjemeléssel számol a kormány, a most benyújtott, 2022-es költségvetési törvényjavaslat szerint. Pontosabban az idei 3,6 százalék után, mivel a tervezett inflációt meghaladó lesz idén a kormány beismerése szerint az áremelkedés átlagos üteme.

A jövő évi büdzsét 3 százalékos infláció mellett tervezte meg a kormány, s ezúttal egyezik a véleménye a Magyar Nemzeti Bankéval, ahol 2,9-3 százalékos inflációt jeleznek előre 2022-re (az elmúlt években a jegybank rendre pesszimistább volt, és általában igaza lett). S mivel az volt a vállalása, hogy minden évben megőrzi a nyugdíjak vásárlóértékét, ezért a mindenkori inflációval megegyező mértékben emelik januárban a nyugdíjakat. Ha pedig év közben ettől eltérne az infláció, azaz magasabb lenne, akkor kiigazítják a nyugdíjakat. Erre alapesetben novemberben szokott sor kerülni, de idén már nyáron megemeli a járandóságokat a kormány.

Van más, is, ami változatlan. Mégpedig az, hogy a reálérték megőrzése egyben azt is jelenti, hogy a nyugdíjak egyre inkább elszakadnak a bérektől. Utóbbiak ugyanis jóval lendületesebben emelkednek évről évre, mint a járandóságok. Így lesz ez jövőre is a kormány tervei szerint: 7,7 százalékkal nőhetnek átlagosan a bruttó keresetek, és mivel nem lesz adócsökkentés, ami a munkavállalókat érintené (vagyis például a személyi jövedelemadó is marad 15 százalékos), a nettó is ennyivel fog emelkedni.

Tegyük egymás mellé a két számot: 3 százalékos nyugdíjemelés és 7,7 százalékos nettó átlagkereset-növekedés. Máris érthető, hogy miért nyílik tovább az olló a kétféle jövedelem között. Idén egyébként kevésbé rossz a helyzet, mivel a 3,6 százalékos emelés (ideértve az évközi korrekciót) a nettó átlagkeresetek 7 százalékos növekedésével fut versenyt.

Nyugdíjakra amúgy 2022-ben összesen mintegy 4000 milliárd forintot költenek, ezen felül 160,3 milliárdba kerül majd a 13. havi ellátás visszaépítése (ami jövőre már kétheti nyugdíjat jelent), további 68,4 milliárd forint pedig a prémiumra lett félretéve (3,5 százalékot meghaladó gazdasági növekedés esetén ugyanis prémium jár az időseknek).

Ha csak a rendes nyugdíjemeléseket nézzük, akkor a 2020-as évi 142,1 ezer forintos havi átlagos nyugdíj az idei és jövő évi emelésekkel 151 ezer forint fölé emelkedik 2022 januárjára. Ez havi szinten 9,5 ezer forintot fog jelenteni a 2020-as összeghez képest.