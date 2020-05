Friss adat derült ki a munkájukat elvesztő magyarokról

Egyes vélemények szerint az elbocsátások áprilisban csak fokozódtak Magyarországon, éppen ezért is Varju László, DK-s képviselő írásbeli kérdésben Gulyás Gergely, Miniszterelnökséget vezető miniszternél arról érdeklődött, hogy "hány munkanélkülit köszönhetünk a járványnak?" Szerette volna megtudni, hogy március 4-e, az első koronavírusos fertőzés bejelentése óta hányan veszítették el a munkájat, illetve azt is, hogy közülük hányan regisztráltatták magukat álláskeresőként.

Egy héttel később a Központi Statisztikai Hivatal jelentette meg friss számait, mely alapján csak márciusban 56 ezerúj munkanélküli lett hazánkban . Ők azok, akik a megkérdezen alapuló felmérés során megfeleltek a munkanélküli státusz kritériumainak. Fontos, hogy a munkanélküli nem feltétlenül regisztrált álláskereső is. A két adatsor közötti különbségeket és egyezőségeket a napokban megjelent cikkünkben részleteztük.

Az elmúlt szűk két hétben két hivatalos statisztika is nyilvánosságra került a koronavírus-járvány miatt munkájukat elvesztők számáról. Előbb a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat tette közzé az adatait. A munkaügyi kirendeltségek számain alapuló statisztika szerint márciusban 17 ezer fővel emelkedett a regisztált álláskeresők száma . Ők azok a személyek, akik az állásvesztés után álláskeresőként nyilvántartásba vetették magukat a munkaügyi hivataloknál. Mint arra az adatot feldolgozó anyagunkban kitértünk, ez a változás egyáltalán nem volt kiugró sem az év ezen szakaszában megszokotthoz képest, sem havi szinten. Ennek hátterében főként az állhat, hogy a járvány gazdasági hatásai csak március második felében mutatkoztak meg Magyarországon.

