Furcsa kérdőívet kapnak a gyerekek az Erzsébet-táborokban

Tegnapi cikkünkben arról az új kormányhatározatról írtunk, amely az Erzsébet-táborok bővülését rögzíti, mely szerint már nem csak nyári táborokat, de Erzsébet-karácsonyt is rendez az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért Alapítvány.

A PDSZ Facebook-oldalán nyilvánosságot kapott kérdőív rövid idő alatt rengeteg posztot generált, valaki azt írja, már tavaly is volt. Más hasznosnak tartja, mert végre valaki kíváncsi a gyermekekre, megint mások nem értik, hogy ilyen érzékeny adatokra miért van szükség: „már a gyerekeket is konzultálják”? Egy szülő azt mondja, szerencsére ők kézhez kapták, s dönthettek arról, hogy kitöltik vagy sem. Pedagógus írja viszont azt, hogy nekik azt mondták a táborban, kötelező a gyerekek elé tenni.

Kire számíthat bajban vagy örömben, szokott-e sírni, nevetni, filmezni, internetezni, chatelni. Ez mondhatni, elég intim szféra már. Hány barátod van, őket honnan ismered – valahogy önkéntelenül egy régi faggatási módszer jut az ember eszébe. Végül: hogy érezted magad a tavaszi (digitális) tanulás alatt? Ez valóban hasznos visszajelzés lehet a távoktatás eredményéről, bár itt is kíváncsiak arra, hogy jó volt-e otthon a hangulat.

A kérdések egyre intimebb szférába tolódnak, az utolsó oldal az érzelmekre kérdez rá: Hogy érzed magad most, általában, otthon, az iskolában? Majd: osztályozd le a családodat, szüleidet, testvéreidet, az osztályközösségedet, majd a tanáraid többségét. Itt 1-5-ig pontokat várnak a gyerekektől. Bár régóta tudjuk, hogy aki kíváncsi, hamar megöregszik, azt is firtatják, milyen a gyerek kapcsolata anyukájával, családtagjaival, barátaival, tanáraival – ötféle fokozatot jelölhet meg a nagyon rossz és a nagyon jó között.

Azon túl, hogy a kitöltő fiú-e vagy lány, a tesztlapon arra is kíváncsiak, hogy hány testvére van, azok hány évesek, kikkel lakik együtt a válaszadó (még olyan opciót is meg lehet jelölni, hogy anyukámmal vagy apukámmal és az új társával), dolgoznak-e a szülei, s hogy nekik mi a legmagasabb végzettségük?

Most akkor kötelező vagy sem? Fotó: Pixabay

Bár a felmérés anonimitást ígér, a feltett kérdésekkel elég egyértelműen be lehet azonosítani, hogy a válaszadó melyik településről jött, hányadik osztályos, milyen nemű – hiszen tudni lehet, hogy azon a héten melyik iskolából nyaraltak a táborban a gyerekek.

Véleményed kincs – ez áll a 24 pontos kérdőív tetején. Aztán mindjárt alatta arra bíztatják a táborozót, hogy nincs jó vagy rossz válasz, mindig azt jelölje be, amit igaznak érez.

