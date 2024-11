Gondolná, hogy naponta 20 bolt zár be Magyarországon?

Naponta több mint 20 bolt húzta le a rolót. Ez azt jelenti, hogy átlagosan 72 percenként zárt be egy. 2024 első félévének végén 102 624 kiskereskedelmi üzlet működött Magyarországon, amely 18,2 százalékkal kisebb, mint 4 évvel ezelőtt, de még a fél évvel korábbihoz képest is 3,5 százalékos csökkenés.

Ezt azt jelenti, hogy fél év alatt eltűnt 3 674 üzlet, de úgy is nézhetjük, hogy naponta több mint 20 bolt zárt be Magyarországon.

Ha ebből levonjuk a 6 944, gépjármű- és alkatrész-értékesítéssel foglalkozó céget (amelyet a KSH azért számol külön, mert ezek jellemzően nem a lakossági szegmenst szolgálják ki), akkor 95 680 üzlet marad. Ez a szám egyébként 2023 végén csökkent a lélektani 100 ezer alá – írta a Portfolio.

Bezárt üzlet a pesti belvárosban

Fotó: Mfor.hu

A bezárások az utóbbi egy évben vettek nagyobb lendületet, pedig a jelenség nem új. 2005-ben még közel 167 ezer üzlet működött Magyarországon, de a koncentráció gyakorlatilag a rendszerváltás óta tart. Beszédes adat, hogy 2005-ben és 2023-ban a kiskereskedelmi üzletek összes alapterülete gyakorlatilag megegyezik: közel 17,3 millió négyzetméter.

Azonban az átlagos alapterület 2005-ben még 104 négyzetméter volt, tavaly pedig 163 négyzetméter. Vagyis a kisebb üzletek bezárnak és a nagyobbak pedig túlélnek. Vélhetően ha nem lenne plázastop, akkor ez a szám még drámaibb lenne.

Nagyon kevés olyan bolttípus van, amelyek száma emelkedett volna. Egy üzlettípus van, amely még az elmúlt években is növekedni tudott, ez pedig az állatpatikák csoportja. A háziállatok egészségügyi szükségleteit a tulajdonosok gyakran prioritásként kezelik, még nehéz gazdasági helyzetben is. Emellett egyre nagyobb figyelmet kap a felelős állattartás. 215 állatgyógyászati üzlet működik Magyarországon az elmúlt fél évben is nyitott egy, a 2005-ös 106 üzlethez képest pedig még jelentősebb a növekedés.