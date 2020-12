Gulyás Gergely: más szabályok vonatkoznak majd azokra, akik nem adatták be az oltást

Koronavírus: túl vagyunk a második hullám tetőzésén

A vírus egész Európában terjed, a korlátozásokat fenn kell tartani - Európában is többnyire fenntartják vagy szigorítják az intézkedéseket. December 24-gyel kapcsolatban mégis enyhítésről döntöttek.

Azt, hogy a kormány szentestére felfüggeszti a koronavírus-járvány miatt hozott éjszakai kijárási tilalmat, eredetileg Kiss Róbert rendőr alezredes jelentette be az operatív törzs hétfői sajtótájékoztatóján, kedden pedig az erről szóló kormányrendelet is megjelent. December 25-én és 26-án viszont marad kijárási tilalom - emlékeztetett Gulyás Gergely. A december 24-i lazítással kapcsolatban több kérdés is érkezett arra vonatkozóan, mi alapján döntött a kormány a szabályok ideiglenes enyhítésével kapcsolatban. A józan ész és a méltányosság alapján - válaszolta a miniszter. A családok egyébként is találkoztak volna, és szerették volna annak a lehetőségét is megteremteni, hogy éjféli misére mehessenek az emberek.

Gyors döntést kellett hozni az Egyesült Királyság ügyében, lezárták a légiközlekedést, már nem jöhetnek gépek. Egyelőre nehéz felmérni a veszélyességét az újfajta vírusmutációnak, de megnyugtató, hogy az első jelzések szerint a védőoltások ez ellen is hatásosak.

A friss adatokról azt mondta: a fertőzés terjedésében egyértelmű fordulat következett be, túl vagyunk a járvány második hullámának tetőzésén. A kormány - a szenteste kivételével - legalább január 11-éig fenntartja a korlátozó intézkedéseket; a lakosság fegyelmezettsége hozzájárult a helyzet javulásához.

Kérdésre válaszolva elmondta: jelenleg 861 embert ápolnak intenzív osztályokon, ez nagyjából a 10 százaléka a kórházban kezelt koronavírusos betegeknek.

Más szabályok vonatkoznak majd azokra, akik nem oltatják be magukat

A kormány meghallgatta a külügyminisztérium tájékoztatását vakcinaügyben. December 27-étől a Dél-pesti Centrumkórházban megkezdődhet az oltás; jelenleg úgy látják, legalább 5500 vakcina érkezik eddig a Pfizer-BioNTech gyártmányából, az intenzív osztályok dolgozói elsőbbséget élveznek. A tárgyalásokat folytatják minden gyártóval; ha a kínai vakcina engedélyezése megtörténik, jelentős szállítmányokat vár a kormány belőle. Ismét arra kérte a lakosságot, hogy regisztráljanak a vakcinainfo.gov.hu honlapon - több mint 300 ezren ezt már megtették. Eddig 17,5 millió adag oltóanyagot kötöttek le.

Orbán Viktor azt mondta egy interjúban, hogy 2021 végéig tarthat a járványügyi készültség. Ezzel kapcsolatban is kérdezték Gulyás Gergelyt, aki elmondta: ez nem automatikusan a veszélyhelyzet meghosszabbítását jelenti; hogy az meddig marad fenn, az a vakcinától függ. Az eddig lekötött vakcinák száma 8 millió embernek elegendő, ez elég lenne a nyájummunitás biztosításához is - hívta fel a figyelmet a miniszter.

Egy kérdésre azt is elmondta: Európában és Magyarországon is lesz jelentősége annak, hogy valaki beoltatta vagy nem oltatta be magát, az oltási könyvnek nagy jelentősége lesz a jövőben - más szabályok vonatkoznak majd azokra, akik megkapták az oltást és azokra, akik nem.

Az egészségügyi dolgozók esetében sem teszik kötelezővé az oltás beadását - válaszolta egy kérdésre Gulyás Gergely. Azt még nem tudják, hány százalékban vesznek részt az önkéntes oltásban az eü-dolgozók. Egy másik kérdésre azt válaszolta: 34 egészségügyi dolgozó hunyt el koronavírus miatt a jelenlegi adatok szerint.

Nem számít, miről leveleztek korábban a bankok

A gazdaságvédelmi akcióterv újabb lépéseiről azt mondta: a hitelmoratórium meghosszabbítása a legfontosabb döntés. Január 1-jétől június 30-áig a jelenlegi feltételek mellett folytatódik a moratórium - emlékeztetett. 2,6 millió család jogosult erre, 1,5 millió veszi igénybe, mintegy 3600 milliárd forint értékű hitelállomány tekintetében. A vállalkozások közül közel 1 millió jogosult erre, közel a felük veszi igénybe. Nyilvánvaló, hogy a bankok nem örülnek a döntésnek; a már korábban kiküldött banki tájékoztatók lényegtelenek, nincs jelentőségük, akik eddig is részt vettek a programban, azoknak semmit sem kell tenniük - mondta Gulyás Gergely. Később egy kérdésre tisztázta: mindenki élhet a moratórium második körével; aki eddig is részt vett benne, annak nincs teendője, aki szeretné felfüggeszteni törlesztését, annak lehetősége van ezt kérni.

Az iparűzési adó a 4 milliárd forint alatti bevételű és 250 főnél kevesebbet foglalkoztató cégek számára a felére csökken, 150 milliárd forint maradhat a vállalkozásoknál. A 25 ezer fő alatti önkormányzatoknál automatikusan kompenzálja a kieső bevételeket a kormány, a nagyobb városok vezetésével is nyitottak a tárgyalásra, Gulyás szavai szerint pártállástól függetlenül - itt figyelembe veszik a települések anyagi helyzetét.

Karácsony Gergely az önkormányzatok kivéreztetésének tartja az iparűzési adó felének elengedését, tiltakozásul december 23-án lekapcsolják a karácsonyi díszkiválgítást számos településen. Gulyás Gergely viszont pártpolitikai vitának tartja a kérdést; ha a jobboldali polgármesterek meg tudják oldani a költségvetésüket ilyen körülmények között is, akkor a baloldaliaknak is meg kell. Arányaiban nem vesz el sokat az önkormányzatoktól az intézkedés - véli a miniszter.

A gyermeket nevelő, gyermeket váró családokat 6 millió forintig terjedő, legfeljebb 3 millió forint értékű hitellel támogatja a család, amely lakásfelújításra fordítható. Ebből 3 millió forint vissza nem térítendő támogatás lehet. A jövedelemarányos törlesztési mutató alapján havi nettó 116 ezer forintos jövedelem kell a maximális, 6 millió forintos otthonfelújítási hitel igénybe vételéhez - mondta el Gulyás Gergely.

További kérdések: Brexit, ezermilliárdos pályázatok, pedagógusok tesztelése