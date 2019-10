Leáldozóban az autómegosztók ideje?

Csaknem egy évtizedig hallhattuk, olvashattuk: a jövő a kölcsönzött vagy megosztottan használt autóké, a fiatalok nem vesznek már saját kocsit. Ezzel szemben az Egyesült Államokban sorra zárnak be kölcsönzők, autómegosztók és az elmúlt 10 évben nőtt a magánautók száma – még a zsúfolt forgalmú nagyvárosokban is, ahová behatoltak az Uber és társai.

Az Uber, a Lyft és a többiek nem győzték hirdetni: az ezredforduló körül született nemzedékek nem akarnak már autót, a jövő az ilyen, vagy olyan formában kialakuló közösségi közlekedésé. Elfogadták ezt a véleményt nagyvárosok vezetői is és jöttek a megfelelő intézkedések: New Yorkban a különösen forgalmas 14. utcából kitiltották az autókat, ott már csak buszok közlekedhetnek. San Franciscóban a hasonlóan zsúfolt főútvonalon, a Market Streeten, a buszok mellett csak mopeden és kerékpáron lehet hajtani.

Vannak ingatlanfejlesztők, akik nem építenek parkolót épületeikhez, csak kis területet, ahol át lehet venni a bérautót. A statisztikai felmérések azt mutatják, hogy növekedett az autó nélküli háztartások száma, csakúgy, mint azoké, ahol már nem jut minden felnőtt családtagra kocsi.

Ugyanakkor más, meglepő újdonságot is tartalmaznak a statisztikák: az elmúlt évtizedben a fentiek ellenére nőtt a magánautók száma. Ráadásul a lakosság számánál is nagyobb mértékben éppen olyan nagyvárosokban, ahol a kocsibérlés különösen elterjedt, mint Boston, Los Angeles, New York vagy Chicago.

Fordult a trend a kölcsönzőknél

Ezzel párhuzamosan visszahúzódnak a vállalkozások, amelyek az új trend reményében elindították kölcsönzőiket. A Daimler és a BMW Car2Go nevű cége, amelynek kocsijait bármely utcai parkolóban fel lehetett venni, vagy le lehetett állítani, nemrég bejelentette, hogy kivonul az észak-amerikai városok feléből és New Yorkra, Montrealra, Vancouverre, Seattle-re és Washingtonra összpontosít. A BMW másik, ReachNow nevű saját cége nyáron kivonult az Egyesült Államokból, a General Motors Maven kölcsönzője 17 város helyett már csak 9-ben kínálja szolgáltatását. Az Uber és a Lyft nagy összegeket veszít. A legnagyobb forgalom náluk pénteken van, ami azt mutatja: az emberek nem akarnak megválni kocsijuktól – csak éppen a hét végén, hogy ihassanak...

Szakértők felmérései azt mutatják, hogy a korábbi recesszió miatt csökkentek a személyautó-eladások, mert sokak számára luxusnak tűnt a saját kocsi. A fellendüléssel azonban helyreállt a korábbi helyzet, a kocsik száma nem változott, sőt, voltak évek rekord számú eladással. Párhuzamosan csökkentek az üzemanyagárak, ami olcsóbbá tette az autózást.

Kitűnt az is, hogy az ezredfordulós nemzedékek nem azért fordultak el az autótól, mert nem akarták birtokolni, hanem azért, mert a gazdasági visszaesés éveiben elhalasztották a családalapítást.

Amíg ugyanis nem kell akár több gyereket iskolába vinni, lehet autó nélkül élni a nagyvárosokban – de gyerekekkel ez már sokkal nagyobb gond.

Nehézségekkel küzdenek az autó-megosztó vállalkozások is. Nehezen tudnak nyereséget termelni, mert sok, költséges beruházást igényelnek és csak sűrűn beépített övezetekben sikeresek, ahol könnyen, gyorsan juthat fuvarhoz az ügyfél.

(wired)