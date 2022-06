Győrfi Pál cége már az első évében nagyot szakított

MÜLLER CECÍLIA: stabil bt., csökkenő nyereséggel

Az országos tisztifőorvosnak mindössze egy betéti társasága van, annak is csupán a kültagja. A Nemzeti Népegészségügyi Központ (NNK) vezetője korábban Nagyvenyim háziorvosa volt, most már azonban a férje a település háziorvosa, aki egyben az UNI-MED Bt. beltagja is. A társaság stabil: 2019-ben 32,3 millió forintos bevétele volt, 2020-ban szinte hajszálpontosan ugyanennyi, 32,5 millió forint, míg 2021-ben kicsit meglódulva 38,3 millió.

Ennek ellenére a bt. nyeresége mégis egyre csökken. Míg 2019-ben 9,1 millió, 2020-ban 6,4, tavaly pedig már 4,9 millió volt, melyet osztalékként ki is fizettek maguknak. A cég elektronikus beszámolójából, - mely az elsők között, már áprilisban felkerült -, az derül ki, hogy nőttek rövid lejáratú kötelezettségeik. Még ha ezek átmenetiek is, ezek áthidalására szerencsére van miből törleszteni, hiszen az országos tisztifőorvos idén több pénzjutalommal is járó kitüntetést vehetett át.

MERKELY BÉLA: erőteljes növekedés némi zökkenővel

A Semmelweis Egyetem rektorának legnagyobb cége egy családi vállalkozás. A Cardio Dent Kft., amely fő tevékenysége az egyéb természettudományi, műszaki kutatás és fejlesztés -, szinte hajszálpontosan ugyanúgy muzsikált, mint tavaly, amikor 66,1 millió forintos nettó árbevétel mellett 43,2 millió forintos nyereséget termelt. 2021-ben ugyanis a 66,5 milliós árbevételből 38,3 millió forintot profitált a rektor és rokonai.

A családi taggyűlés pedig úgy döntött, hogy a pandémia második éve után közel 40 millió forintot fizet ki magának, ami szintén kísérteties hasonlóságot mutat a 2020-ban kifizetett osztalék nagyságával. (Csak összehasonlításképpen: 2019-ben ennek több, mint kétszeresét, 84 millió forint osztalékot fizettek ki maguknak).

Merkely Béla másik cége, a Merkely-Cardiosport Egészségügyi Szolgáltató Kft. főtevékenysége saját tulajdonú ingatlan adásvétele, de például egyéb sporttevékenység, oktatás, kutatás és járóbeteg-ellátás is szerepel a listán. A cég folytatja erőteljes menetelését: nem csak 2019-ről 2020-ra ugrott nagyot a cég, amikor 26 millióval produkált többet, (76,4 milliós nettó árbevétellel), amelyet a nyereség is szépen lekövetett (66,3 millió forint), de tavaly is nagyot nőtt a cég. 2021-ben szinte megduplázta értékesítését a 137,3 millió forintos bevételével, s ugyanez érvényes a nyereségre is, hiszen 121,6 millió forintot fölözhetett le a professzor feleségével közös cége.

Merkely egyébként még három cégben érdekelt. A 2019-ben alapított 3D Guide Kft-nek viszont ismét nem volt árbevétele, csak 102 ezer forint vesztesége. A kiegészítő melléklet szerint a cég számára a 2022-es év feladata, hogy olyan bevételt produkáljanak amely lehetővé teszi a további nyereség elérését.

Legfiatalabb cégét, a Techstream Lab Kft.-t 2020-ban hozta létre a professzor, mégpedig üzletviteli és egyéb vezetési tanácsadásra, de a 2021-es beszámolója szerint nem sikerült az elmúlt éve. 2020-ban még 5,6 milliós árbevétel mellett 8 ezer forintos elenyésző veszteséget könyvelt el, tavaly pedig nulla árbevétel mellett 36 ezer forintos mínuszt produkált.

Egyedült a 2017-ben létrehozott Chemical Agent Invest Zrt.-nek nincs fent a beszámolója, melyet vagyonkezelés céljából alapított Merkely doktor. Ám az Opten szerint megalakulása óta nincs árbevétele, csak vesztesége. Igaz, ez viszont egyre kevesebb, 2020-ban például már csak mínusz 164 ezer forint volt.

SZLÁVIK JÁNOS: cégbezárás és bevételnövekedés

Ahogy lapunk megírta, Szlávik János eladta veszteséges cégét, az MDD 2022 Kft-t. A Dél-pesti Centrumkórház infektológusának azonban van egy másik érdekeltsége is, a MeDiRatio Kft., melynek többségi tulajdonosa az a HEPAR Kft., melyben Szlávik doktor felerészben érdekelt.

A MeDiRatio Kft. tavalyi beszámolója azt mutatja, hogy szebben termelt 2021-ben, mint 2020-ban. Az akkori 1,4 millió forintot több, mint meghatszorozta a cég, így tavaly már 9,9 millió forint lett a nettó árbevétele - ahogy a beszámoló kiegészítéséből kiderül, főként a koronavírus-járványnak köszönhetően. Ezért nagy arányú veszteségét is sikerült pozitívba fordítania, mínusz 6,4 millióról 240 ezer forintra. A vállalkozás szép bevételei egyébként három tevékenységnek köszönhetőek.

A Kft. üzemelteti a femiramis.hu weblapot, amely női egészséggel és fogamzásgátlással foglalkozik, közte a rézgyöngy fogamzásgátló eszköz népszerűsítésével. Az eladott eszközök forgalma után kapott jutalékot a Kft., de a szerződést az ügylet vesztesége miatt felbontották a megbízóval.

A NoCoVid program egy online kitölthető kérdőívből és online oktatóanyagból áll. A kérdőív a járványügyi adatok, az egyéni rizikó és panaszok alapján sorolja az embereket kategóriákba, majd javaslatot tesz arra, hogy a kitöltő személy munkába állhat-e, illetve ha nem, akkor mit kell tennie. Az oktatóanyag részletes tájékoztatást ad a SARS-COV-2 terjedési módjairól, a terjedés megelőzésének módszereiről, a dolgozó mit tegyen és mit ne tegyen a járvány megelőzése érdekében. A program azonban 2021 júniusában lezárult.

A Covid-19 járvány terjedése miatt Kínából vásárolt teszteket árusítottak orvosok számára.

A HEPAR Kft. fókuszában a szakorvosi járóbeteg ellátás áll, és egy ideig úgy tűnt, hogy évről-évre kevesebbet hoz a konyhára. Ám 2021-ben itt is fordult a kocka. 14,3 milliós bevételét sikerült 33,5 millióra növelni, amelynek köszönhetően 15,9 millió profitot ért el. Ebből 10 millió forintot a tulajdonosok ki is vettek osztalékként. A beszámoló szerint a bevételben a nagyobb ugrás egyébként az egészségügyi szakértésből származik.

RUSVAI MIKLÓS: szolid kis bt.

A pandémia alatt járványügyi szakértőként feltűnt állatorvosnak lakóhelyén, Inárcson van testvérével közös betéti társasága, melyet 2000-ben alapítottak, amikor még se híre, se hamva nem volt Európában a koronavírusnak. A SZOL-VÍZ-KER Szolnoki Vízgépészeti Bt.-nek egyébként sincs semmi köze ilyesmihez, fő tevékenysége fémáru, szerelvény és fűtési berendezés nagykereskedelme, de azért felvették többek között a hajó és repülőgép ügynöki tevékenységet, valamint élő állat nagykereskedelmet is.

Bevételeik tekintetében évről-évre egyre kevesebb nettó bevételt könyvelhetnek el. 2020-ban 3,1 milliót, tavaly 2 millió forintot. Viszont valamit mégis ügyesen csinálhatnak, mert a 2020-as 207 ezer forintos veszteséget tavaly sikerült 186 ezer forintos nyereségre feltornázniuk.

GYŐRFI PÁL: remek indulás

Az országos Mentőszolgálat kommunikációs vezetője, aki nemrégiben rózsaszín fürdőnadrágban óriásplakátokon tűnt fel az utcákon, 2021 januárjában alapította feleségével együtt a Panda Consulting Kft.-t, s mindjárt az induló évében 26 millió forintos árbevételt sikerült elérnie. Ebből elég szép nagyságú, 22,7 milliós nyereséget könyvelhettek el, melyből 4,8 millió forintos osztalékot ki is vett a házaspár. A cég egyébként oktatási céllal jött létre, de egyéb humán egészségügyi ellátás, előadóművészet és reklámügynöki tevékenységet is el tud látni.