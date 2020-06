Győzött a kormány a reptéren is - Ezúttal nem vitték ki a gigantikus profitot

Egyelőre még csak éledezik a reptér, napi 10-15 járat már felszáll (főleg a Wizz Airé), de nagyon alacsony kihasználtsággal. Kérdés, hogy a koronavírus-járvány miatti turisztikai visszaesés miként érinti a reptéri gyorsvasút ügyét. A januári kormányzati ígéretek szerint a tervek elkészültek és a megvalósításhoz szükséges engedélyek is rendelkezésre állnak. A beruházás a 2021 és 2027 közötti, Európai Uniós költségvetési ciklusban erre a célra rendelkezésre álló közlekedésfejlesztési forrásokból valósulhat meg. Január óta azonban sokat változott a világ. Az biztos, hogy a ferihegyi parkolóház nem fog megépülni, csak a gödröt ásták ki hozzá.

Jelentős személycserék is voltak a reptéren annak érdekében, hogy jobb legyen a kapcsolat a repteret bíráló kormánnyal. Lecserélték a vezérigazgatót és új vezető került a vállalati kommunikációs és kormányzati kapcsolatok igazgatóság élére. A koronavírussal persze a reptéren sem számoltak előre, de a beszámolóban azt ígéri a cég, hogy a 2019-ben megkezdett beruházási projekteket várhatóan befejezik, amelyhez bankhiteleken keresztül megfelelő pénzügyi forrásokkal rendelkeznek.

Hogy ezúttal nem vitték ki a gigantikus profitot , abban az is szerepet játszhat, hogy megbékélt egymással a kormány és a reptéri cég. A hatalmas reptéri bevételeket látva az utóbbi időben a kormány célkeresztjébe került Ferihegy. Arról lehetett olvasni , hogy Mészáros Lőrinc a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport Zrt. megszerzésére készülhet. Folyamatosak voltak a tárgyalások a reptér üzemeltetői és a kormány között.

Ennek tükrében még érdekesebb, hogy április végén a BA közel 300 főt érintő csoportos leépítést jelentett be, mert áprilisban az utasforgalom 99,3 százaléka kiesett, ezért nem tudta fenntartani a 16-17 millió fős utasszámhoz mért dolgozói létszámot. Tavaly rekordszámú, mintegy 16,2 millió utas használta a repteret. A reptéri cég 55,4 százalékos tulajdonosa jelenleg a német AviAlliance GmbH, amelyet megvásárolt egy kanadai nyugdíjpénztár.

Így jött ki, hogy a BA Zrt. tavaly közel 110 milliárd forint nettó árbevételt könyvelhetett el 2019-ben, ami jelentős növekedésnek számít a 2018-as 95 milliárd forinthoz képest. Mind a légiforgalmi, mind a kereskedelmi bevételek szépen gyarapodtak. Az adózott eredmény pedig mintegy 29 milliárd forint lett , ez 2018-ban 24,6 millárd forint volt. Míg ezt legutóbb kivették a társaságból, addig most inkább eredménytartalékba helyezték.

