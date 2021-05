Orvosok kampányolnak a kötelező Covid-oltásért

„Május közepére leállnak az oltások, mert kifogyunk a regisztráltakból, és marad 5,5 millió magyar, aki bármikor megfertőződhet, Covid-osztályos ellátásra szorulhat és meghalhat. Az orvosi eskünk azt is tartalmazza, hogy nemcsak gyógyítani, hanem megelőzni is kötelesek vagyunk. Ha itt van a kezünkben egy megoldás, amivel megelőzhetnénk a tömeges megbetegedést és elhalálozást, miért nem használjuk ki?” – teszi fel a kérdést dr. Apostol János orvos, aki pár kollégájával együtt kampányt indított annak érdekében, hogy legyen kötelező a koronavírus elleni vakcina Magyarországon.

Pedig még egy hónapja, április elején is úgy fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök a szokásos péntek reggeli rádióinterjújában, hogy „ha valamire rákényszerítenek, még akkor is, ha az jó, kritikusan állunk hozzá. Így Magyarországon nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, de az operatív törzs azon dolgozik, hogy adhatnak-e kedvezményeket a beoltottaknak”. Azóta érvénybe is léptek a 4 millió beoltott után bejelentett engedmények, melyek mintha mégiscsak egyfajta indirekt kötelezettséget jelentenének.

Dr. Apostol János úgy véli, hogy ha kötelezővé tennék Magyarországon a koronavírus elleni védőoltást és július végére beoltanának minden felnőttet, akkor augusztus végére le lehetne szerelni a Covid-osztályokat, és az ott dolgozók visszamehetnének az eredeti munkájukhoz, végre lenne más beszédtémánk is, mint a vírus, és visszatérne a régi életünk.

„Ha a gyerekeinket beoltathatjuk a Covidnál kevésbé fertőző betegségek ellen, akkor a felnőtteket miért nem? Tudom, kényes kérdés, de itt nemcsak az egyén jogát kell nézni, hanem az oltás össztársadalmi hatását is, ami épp ezért ebben a helyzetben felülírhatja a szuverén indokokat" – véli dr.