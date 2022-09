Ha törik, ha szakad, befejezik a gigantikus építkezéseket a Várban

A megszorításokat csak hírből ismeri a Várkapitányság, a vár visszaépítésének állami irányítója. Ennek megfelelően hetek óta kerregnek a fúrók, csattognak a fémeken a kalapácsok a Budai Várban. Tüsténkedő munkások keltik e zajt és nem nagyon pihenhetnek. Kissé régiesen azt mondhatnánk: a munka dandárja jött el. Állnak már a falak, kész a szerkezete a visszaépített 100 éves múltnak, jöhetnek a belső munkák. Merthogy egyszerre öt óriási épületet is emeltek puszta telkekre vagy régi romokra, ezeket kell most már belül is felöltöztetni.

Szinte szünet nélkül megy a munka a volt Pénzügyminisztériumnál. Fotó: mfor/Mester Nándor Szinte szünet nélkül megy a munka a volt Pénzügyminisztériumnál. Fotó: mfor/Mester Nándor

Hivatalos nevén Nemzeti Hauszmann Programként fut az évek óta tartó, sok száz milliárd adóforintot felemésztő serénykedés, de a várban vannak nem ebbe a programba tartozó, látványos és ugyancsak sok milliárd forintba kerülő építkezések. Ide sorolandó például a volt Pénzügyminisztérium felújítása-visszaépítése vagy a ledózerolt Burg hotel helyére tervezett többfunkciós létesítmény.

Természetesen alaposan szerettük volna kifaggatni az egész gigantikus építéssorozatnál megrendelőként feltüntetett állami Várkapitányság Nonprofit Zrt.-t. Egyebek mellett azt kérdeztük írásban, hogy tudják-e tartani a kivitelezők az eredeti határidőket vagy lesznek-e csúszások? Ha lesznek, akkor melyik projektnél? Erre az a kurta válasz jött, hogy „a már megkezdett fejlesztések az előre meghatározott ütem szerint haladnak és az eredeti tervek szerint befejezzük őket.” A munkazaj jót sejtet, de láttunk már karón varjút.

Így fog kinézni a Budavári Palota A és B szárnya a felújítás után. Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Így fog kinézni a Budavári Palota A és B szárnya a felújítás után. Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

Aztán érdekelt minket az is, hogy mennyivel nőttek meg az eredetileg számított költségek az infláció és más tényezők miatt? Itt nagyságrend megjelölését kértük, nem konkrét összeget. Nyilvánvalóan jóval többe kerül ez az egész sorozat, hiszen az alapanyagok már akkor is drágultak, amikor pár éve lekötötték egy részüket, azóta meg az egekbe szöktek az árak. Nos, itt sem írtak kisregényt, csak azt, hogy „A világszerte tapasztalható nyersanyag-, energia-, és munkaerőpiaci változások ugyanúgy befolyásolhatják a költségeket, mint bármelyik másik érintett szektorban.”

Egy 2015-ös közlemény szerint a Nemzeti Hauszmann Program mintegy 200 milliárd forintba kerül. Óvatosak voltunk, kettővel megszoroztuk ezt. Feltesszük, nem sokat tévedtünk. Bár az is igaz, hogy még nincs vége, elvileg 2024-ben lesz a záróra. Tudják mit? Mégis inkább hármas lesz a szorzó. Egyébként nehéz eligazodni a milliárdok között, többször, többféle számokat keringettek a hivatalosságok, most meg ugye, az előző bekezdés szerinti dodonai válasz jött, abba később bármit belemagyarázhatnak és még nem is nagyon lehet megróni érte őket.

A Várkapitánysághoz azonban – pont a pénzügyek miatt – volt egy harmadik kérdésünk is. Utalva arra, hogy Lázár János miniszter a minap közölt egy 117 elemből álló listát a felülvizsgálandó, egyébként nemzetgazdasági szempontból kiemelkedően fontosnak minősített projektekről, s ezek között több olyan is van, amelyik a Várban zajlik. Szóval szerettük volna megtudni, hogy van-e már döntés, hogy melyiket tolják vagy hagyják el teljesen? Erre pedig azt közölték, hogy „két előkészítésben lévő projektünket, a Magyar Nemzeti Levéltárat és a visegrádi műemlékegyüttest is megújítjuk a közeljövőben, csak a munkát egy későbbi időpontra ütemezzük át.” Viszont a hét elején Csepreghy Nándor közzé tett egy 300-as listát, ami a kormány által már elfogadott leállításokat tartalmazza, de abban nem szepelnek a Lázár-féle lista Várra vonatkozó elemei. Vagyis nem lettünk sokkal okosabbak. Ennyi az előélete írásunk most következő részének, ami szeptember közepén született, immár ezzel a „hivatalos és konkrét információdömpinggel” elárasztva.

Felülvizsgálat alatt lévő projektek a Várban

(Lázár János Vadai Ágnes DK-s képviselőnek, s most már honvédelmi árnyékminiszternek adott válasza alapján)

a Karmelita kolostor felújítása és átépítése

akadálymentes közlekedési tengely létesítése a Palota út - Csikós udvar - Hunyadi udvar teraszai között (Tabáni lift I.-II.)

a Palotanegyed közműveinek felmérése, terveztetése és kiváltása

hidegenergia központ fejlesztése, II. ütem

a Palotanegyed hűtővíz-ellátó rendszerének rekonstrukciója

a várfalak felmérése, tervezése, helyreállítása

a várkertek, közterületek felmérése, tervezése, kivitelezése, üzemeltetésre felkészítése

turisztikai célú területrendezés és infrastruktúra-elemek kialakítása több helyszínen

az egykori Külügyminisztérium épületének újjáépítése

a volt József Főhercegi Palota, Palotakert és Istálló újjáépítése

a Honvéd Főparancsnokság ideiglenes fejlesztése, majd teljes rekonstrukciója

a Táncsics u. 9. szám alatti ingatlan fejlesztése

Egy kellemes hétköznap délután könnyű sétát tettünk a NER cégei által bevett történelmi falak között. Úgy hisszük, mehettünk volna szombaton vagy vasárnap is, akkor is a bevezetőben említett munkazajt hallottuk volna, bármelyik végét keresnénk fel ennek az elnyújtott terepnek. Bár vizslatni nehéz kívülről, az már csak a zajokból is egyértelmű, hogy itt nagyon is pörögnek a kezeslábasban feszítő emberek. Munkavezetőt nem nagyon látni, (nyilván van), de sejthető: mindenáron szeretnék befejezni az építkezéseket. Feszít a határidő, 2023 végére-2024 elejére itt csillognia kell mindennek, hadd jöhessen a Vár ura szalagot átvágni.

„Ahogy azt a környéken sétálók is láthatják az építkezés halad, és reméljük, hogy a beruházás a költségvetés jelenlegi nehéz helyzete ellenére folytatódhat, mert “torzók nem maradhatnak” – mondta nem állami forrásunk a Szentháromság téren még építési háló mögé bújt volt Pénzügyminisztérium tömbjének a kivitelezéséről.

A volt Pénzügyminisztérium felújítandó tömbje még építési háló mögött. Fotó: mfor/Mester Nándor A volt Pénzügyminisztérium felújítandó tömbje még építési háló mögött. Fotó: mfor/Mester Nándor

Kezdjük is akkor ezzel az 1903-ban Fellner Sándor tervei alapján emelt, majd rengeteg funkciót megélt épülettel, amit nem nagyon láthat a pár lépésre található XI. Ince pápa (szobra), mert alkotója azt akarta, hogy inkább a teret nézegesse időtlen időkig. A megboldogult hetvenes-nyolcvanas években az egyetemisták még diszkófények alatt ismerkedtek a másik nemmel az akkor már kopottas aulában. Most megint a „pénzügyőröké” lesz itt minden, csilloghat a márvány, csodálkoztat a Zsolnay-dísz.

„Tizenhat oszlop tartja csillagboltozatú födémét. A főbejárónak a középső tengelyében fekszik a főlépcső, öt méter széles karral, ezen sokszögű apszissal lezárt pihenőhöz jutunk, ahonnan jobbra is, balra is egy-egy 4 méter széles lépcsőkar visz az emeletre. Nagy hangsúlyt fektettem a lépcsőház világosságára” – magyarázta az elkészült mű hátterét még 1904-ben az építész.

A kivitelezés határideje 2023. III. negyedév, az egész projektnek meg 2024. I. negyedév – olvashatja a Hiltonnal szembeni kerítésen, aki akarja. A főszereplő itt – mint sok más várbéli akcióban – az egyik leggazdagabb magyar, Paár Attila által tulajdonolt és vezetett West Hungária Bau Group. A magát „maradandókat alkotóként” hirdető cégcsoport nem szűkölködik az állami beruházásokban, ez meg is látszott tavalyi eredményén.

Átellenben, a sarkon szendvicseket és csapolt sört hirdető ronda kék palánk takar egy üres telket, amelyen most csak pár építési konténert vigyáz egy álmos őr. Valaha ott állt a Burg hotel, amit már az év elején leradíroztatott onnan az új tulajdonos, a Magyar Nemzeti Bank ingatlankezelője, az MNB-Ingatlan Kft. Konferenciaközpontot álmodtak oda, de munkálatoknak még nyoma sincs. Nehéz elképzelni, hogy 2024-ben már itt ünnepelhetnek a kiváltságosok.

A volt Burg hotel helyére tervezett épület látványterve. Forrás: pestbuda/RAPA Architects A volt Burg hotel helyére tervezett épület látványterve. Forrás: pestbuda/RAPA Architects

Innen délre vannak a Hauszmann Program igazán nagy építkezései a Dísz tér és a Budavári Palota közvetlen környezetében. Totális megosztottság van arról, hogy egyáltalán szükséges-e minden négyzetcentimétert beépíteni. Ez nem csak az építész-történész szakmára igaz, hanem a járókelőkre vagy más polgárokra is. Laikusok szerint legfeljebb a torzókat kellett volna megszüntetni, nem pedig sportot űzni abból, hogy mennyi korabeli tömböt építenek vissza. Mások, főleg a hivatalos propaganda anyagok szerint, kitörő örömmel fogadták a királyi, de még inkább a Horthy-korszak rekvizítumait. A vélemény-arányokat nehéz felmérni, a hivatalos „becsléseket” illik erős kétséggel fogadni.

Így néz ki most a volt Vöröskereszt Egylet épülete a Dísz tér sarkán. Fotó: mfor/Mester Nándor Így néz ki most a volt Vöröskereszt Egylet épülete a Dísz tér sarkán. Fotó: mfor/Mester Nándor

A Dísz tér sarkán, épp ott, ahol komótosan fordul a feligyekvő várbusz, vagyis karnyújtásnyira Orbán Viktor munkahelyétől, a Karmelitától, már látható az egykori Vöröskereszt Egylet betoncsontváza. Most nem szép látvány, de biztos beburkolják. Elvileg jövő év decemberében csillog-villog majd az I. ütemben felhúzott szárny. Erre azt tudjuk mondani: jobb, hogy eltűnt az üres telek, egységesebb lett a tér.

Sok milliárdos falathoz jutott cégek a Várban

Fejér-B.Á.L. Zrt. - Honvéd Főparancsnokság

Magyar Építő Zrt. - József Főherceg palota

Confector Mérnöki Iroda Kft. - Budavári Palota, Vöröskereszt székház

Bayer Construct Zrt. - Vöröskereszt székház

Viastein Kft. - Vöröskereszt székház

WHB – Lovarda, Főőrség, volt Pénzügyminisztérium

Garage Kft. - volt Pénzügyminisztérium

Céh Zrt. - volt Pénzügyminisztérium

Valton Security – Budavári Palota környéke

A Honvéd Főparancsnokságnál már a harmadik szintnél tartanak. Fotó: mfor/Mester Nándor A Honvéd Főparancsnokságnál már a harmadik szintnél tartanak. Fotó: mfor/Mester Nándor

A tér déli részén a harmadik szintnél jár Mészáros Lőrinc gyermekeinek cége, a Fejér B.Á.L. Zrt. a volt Honvéd Főparancsnokság visszaépítésével és egy hozzácsapott hátsó, modern épületrész kivitelezésével. Itt sem pihengetnek a munkások, fúróikat akkor sem állították le, amikor a túránk közepén a közeli Sándor-palota körül hirtelen megszaporodott az egy négyzetméterre jutó rendőrök és civil biztonságiak száma. Mindannyian várták, hogy begördüljön a köztársasági elnöki palota elé a Vatikán budapesti nagykövetének autója (tárgyalni jött a képviselő, nem turistaként – a szerk.). Vagyis a fúrók kis túlzással elnyomták a protokoll szerint kivezényelt honvéd sorfal parancsnokának hangját. Van ilyen, a nagykövet túltette magát ezen, a tiszt pedig megszokhatta.

Így néz ki majd az egykori Honvéd Főparancsnokság a visszaépítés után. Fotó: Nemzeti Hauszmann Program Így néz ki majd az egykori Honvéd Főparancsnokság a visszaépítés után. Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

Az intermezzo miatt csak fél órával később léphettünk közelebb a Tabánra néző József Főherceg palota épülő tömbjéhez. Itt a NER másik kirobbanthatatlan tagja, a Magyar Építő Zrt. a karmester. Gyorsítania kell a tempón, ha jövő tavaszra szeretné készre jelenteni az épületet, a hirdetőtáblán legalábbis az áll, hogy áprilisban a nemzeti szalagé és az olló lesz a főszerep.

A József főherceg palota egyik belső terének látványterve. Fotó: Nemzeti Hauszmann Program A József főherceg palota egyik belső terének látványterve. Fotó: Nemzeti Hauszmann Program

A séta végén elballagtam a szemközti Karmelitához, de úgy 30 méterre tőle rácsos kerítés és unatkozó kék ruhás, pisztolyos emberek állták az utamat. Nem adtam esélyt nekik, hogy elküldjenek. Inkább elővettem a telefont és lőttem egy képet. Csakhogy meglegyen: a főúr munkahelye szent és sérthetetlen.