Hadiköltségvetéssel készülünk a 2021-es évre

Az árfolyamok kapcsán érdemes felidézni, hogy az idei költségvetés eredetileg 320,9 forintos euróárfolyam szerint készült. Az EU-nak nemrég elkészült konvergencia programban is mintegy 3 forinttal erősebb forintárfolyam szerepelt mindkét évre.

Szintén kérdésünkre kiderült, hogy aktuálisan mekkora euróárfolyammal számol a kormány. Ez az adósságállomány szempontjából fontos, de az uniós támogatások forintértéke miatt is lényeges, hogyan alakul a kurzus. Varga Mihály közölte, hogy idén 353,8 forintos euróval számolnak, a következő évre pedig 356,6 forintos kurzussal. Mint mondta, a számítások során figyelembe vették a piaci várakozáskokat, de a Magyar Nemzeti Bank véleményét is kikérték.

Lapunk kérdésére a miniszter elárulta, hogy a nyugdíjakat - a lapunkban megjelenteknek megfelelően - 3 százalékkal emelik januártól, az infláció várható mértékének megfelelően. Varga Mihály hangsúlyozta, hogy a kormány 2010 óta folyamatosan gondoskodik a nyugdíjak vásárlóértékének megőrzéséről, így lesz ez 2021-ben is. Azt is elmondta, hogy a nyugdíjon felül a 13. havi járandóság visszavezetésére 77 milliárd forint áll rendelkezésre a jövő évi büdzsében, a nyugdíjprémiumra pedig (amire a 4,8 százalékosra tervezett gazdasági növekedés miatt jó eséllyel jogosultak lesznek a nyugdíjasok) több mint 53 milliárd forintot különítettek el.

Varga Mihály beszámolt arról is, hogy a nagy ellátórendszerekre mennyit terveznek költeni a költségvetésből (a törvényjavaslat egyébként már elérhető a parlament honlapján). Ezek szerint

Ahogy beharangoztuk, ma 10-kor Varga Mihály benyújtotta a parlamentnek a 2021-es költségvetési törvényjavaslatot, amely a pénzügyminiszter tájékoztatása szerint a gazdaságvédelmet szolgálja, a járványügyi készültség fenntartásával. A büdzsében kiemelt feladatként kezelik "az emberek védelmét", a munkahelyek megőrzését, az elvesztett munkahelyek helyett újak létrehozását. Továbbá az előző évekhez hasonlóan most is kiemelt helyet kap a családok védelme.

