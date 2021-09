Hamarosan ismét megnyitja kapuit Amerika – feloldják a beutazási korlátozásokat?

Megegyezés született Washington és az Európai Unió között, hogy az Egyesült Államok feloldja az oltottak számára az uniós állampolgárokra vonatkozó, 2020 márciusa óta fennálló beutazási korlátozást – írja a 24.hu a Politico értesülésére hivatkozva. Az engedmény előreláthatóan a schengeni országok és az Egyesült Királyság állampolgárait érinti majd.

Az EU amerikai nagykövete, Sztavrosz Lambridisz ugyancsak azt írta a Twitteren, hogy reméli, hamarosan pozitív döntés születik az ügyben, és a cikk szerint akár már hétfőn bejelentés várható. Hétfő délután aztán több sajtótermék, köztük a CNN és a Guardian is arról írt, hogy a korlátozást novemberben oldhatják fel. Nem sokkal később a Fehér Ház is közölte, hogy 33 ország állampolgárai mentesülnek a korlátozás alól, amennyiben az utazás kezdete előtt igazolni tudják, hogy be vannak oltva és rendelkeznek három napnál nem régebbi, negatív Covid-teszttel.

