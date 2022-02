Harminc hazai borászatnak tartozik a csődbe ment forgalmazó

A cég február 8-án csődvédelmet kért, a csődeljárás alatt pedig fizetési haladék illeti meg. A csődbe ment forgalmazó összesen csaknem 350 millió forinttal tartozik hazai borászatoknak, köztük a legismertebb pincészeteknek - tudta meg a 24.hu.

A Laposa Borbirtoknak is tartoznak. Fotó: laposa.hu A Laposa Borbirtoknak is tartoznak. Fotó: laposa.hu

A lap úgy tudja, hogy az egyes partnerekkel szemben a tartozás összege 2 és 50 millió forint közötti. Névvel egyik borász sem kívánt nyilatkozni, de a tartozás tényét többen megerősítették és úgy hírlik, hogy a többi között a Takler Pincészet, a Laposa Birtok, a Bodri Pincészet, a Frittmann Borászat, a Bock, a Dobosi és a Gere Pincészet is hiába várja, hogy a forgalmazó átutalja a nekik járó összeget.

A rendszer úgy működik, hogy az IMO rendel a pincészetektől – sokszor több ezer üveg – bort, majd továbbértékesíti legtöbbször az áruházi piacra, a multik irányába, vinotékákba vagy éttermekbe, de akár külföldre is. Ezt követően 30-60 napon belül kellene kifizetnie a borászokat. A forgalmazó viszont több forrás szerint sokszor több hónapot csúszott a fizetéssel, de miután hosszú évek óta a borászok egy jelentős része az IMO-val dolgozott, bíztak abban, hogy a probléma idővel megoldódik, és ez általában így is történt.

Az akadozó fizetések ellenére azért sem szakítottak a borászok a céggel, mert az hatalmas piacvesztést jelentett volna, hiszen több nagy áruházba is az Ital Magyaroroszág Kft. szállította a borokat. Most azonban már nem csak a kifizetések csúszásáról van szó.

Eddig a borászok felszólító leveleket küldtek a cégnek, elmondásuk szerint egy darabig telefonon is tudtak egyeztetni a vezetőkkel, de egy idő után eltűntek, senkit nem tudtak elérni, írásbeli kérdéseikre és hívásaikra sem válaszoltak. A pórul járt pincészetek csak egy levelet kaptak az Ital Magyarország Kft.-től, melyben tudatták velük a csődeljárás kezdetét. A név nélkül nyilatkozó borászok közül többen megpendítették, hogy nem egyszerű fizetési problémáról lehet szó, pénzkimenekítést, sőt csalárd csőd gyanúját is felvetették azzal, hogy büntető feljelentést is terveznek.

Miközben az IMO akadozott a fizetéssel, a becsődölt cég vezetőjének családtagjai bejelentkeztek, hogy továbbvinnék az üzletet.